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В США скончался актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена. Ему было 65 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь мужчины.
«Вэл Килмер, голливудский актер, который вкусил известность главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник», — говорится в статье.
Килмер скончался в Лос-Анджелесе из-за пневмонии.
Пик карьеры актера пришелся на 90-е. Самой известной его работой стала главная роль в фильме «Бэтмен навсегда». Он также снимался в кинокартинах «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».
В начале 2000-х карьера Килмера пошла на спад после провала фильма «Красная планета», где он сыграл главную роль.
В 2014 году стало известно, что у актера диагностировали рак горла. Однако Килмер смог побороть болезнь.
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