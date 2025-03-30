Умер звезда «Сёгуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен

31 марта в народном календаре отмечается день святого Кирилла, который известен как Кирилл – Дери Полоз. Этот праздник связан с приходом весны и активизацией природных процессов, что делает его важным для крестьян и земледельцев. О традициях, приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».