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Умер звезда «Сёгуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен в роли Ральфа де Брикассара (Кадр из фильма «Поющие в терновнике»

Ричард Чемберлен в роли Ральфа де Брикассара (Кадр из фильма «Поющие в терновнике»

Скончался знаменитый американский актёр Ричард Чемберлен. Советскому и российскому зрителю он более всего известен по ролям в мини-сериале «Сёгун» и знаменитой экранизации не менее знаменитого романа Колин Маккалоу «Поющие в терновнике».
О кончине артиста сообщило издание Variety со ссылкой на информацию, полученную от звезды Голливуда. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после перенесённого недавно инсульта. Актёр скончался поздним вечером 29 марта (по московскому времени — уже днём 30-го). Ему было 90 лет.

Известность Ричарду Чемберлену принесло исполнение главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдэр», выходившем на экраны ещё в 60-е годы прошлого века. Эта работа принесла ему «Золотой глобус». Отечественные зрители, кроме участия в экранизации очень популярного в СССР романа, могли видеть его в историко-романтической драме «Леди Каролина Лэм» и приключенческом фильме «Копи царя Соломона», который разнесли критики, зато экранный дуэт Чемберлена и Шэрон Стоун очень понравился зрителям.

Кроме съёмок в кино, Чемберлен много и успешно играл в театре, пел, записал несколько хитов, один из которых в конце 60-х даже добрался до вершин чартов. Но в памяти зрителей он, пожалуй, навсегда останется носителем неофициального титула «король мини-сериалов».

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Кирилл – Дери полоз 31 марта: какие сны должны вас насторожить и как избежать беды, народные приметы
30 марта 2025, 11:10

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

31 марта в народном календаре отмечается день святого Кирилла, который известен как Кирилл – Дери Полоз. Этот праздник связан с приходом весны и активизацией природных процессов, что делает его важным для крестьян и земледельцев. О традициях, приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».

История праздника

Святой Кирилл, живший в IX веке, стал известен как один из создателей славянской письменности. Вместе со своим братом Мефодием он трудился над распространением христианства среди славянских народов. Память о Кирилле и его вкладе в культуру и образование стала основой для празднования дня его памяти.

Название «Дери Полоз» связано с тем, что в это время года начинается активное движение змей и других рептилий. Слово «дери» в данном контексте может означать «собирать», а «полоз» — это один из видов змей. Таким образом, праздник символизирует пробуждение природы после зимней спячки.

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Традиции празднования

В этот день люди проводили обряды, направленные на защиту от змей и других вредителей. Считалось, что необходимо зажигать свечи и молиться святому Кириллу о защите от зла. 31 марта крестьяне начинали активно готовить землю к посевным работам. Это время для очистки полей от остатков прошлогодних культур и подготовки почвы для новых посевов. В некоторых регионах в этот день начинали сажать ранние овощи, такие как редис и зелень. Считалось, что, если посеять семена на Кирилла, они дадут хороший урожай.

Предки собирались вместе, устраивали праздничные угощения, пели песни и танцевали. Это способствовало укреплению общинных связей и созданию праздничной атмосферы.

Фото: iStock/Marat Sairanbaev

Приметы на Кирилла – Дери Полоз

  • Если 31 марта солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодная погода или снег могут означать, что весна будет затяжной.
  • Если домашние животные ведут себя спокойно и активно, это знак хорошего времени для работы на земле. Если же они проявляют беспокойство, стоит быть осторожными с посевами.
  • Если в этот день замечены первые змеи, это предвещает теплую и благоприятную весну. Однако если змеи появляются слишком рано, это может означать неожиданные заморозки.
  • Если начинают распускаться цветы, это знак того, что весна пришла окончательно, и можно ожидать хорошего урожая.

Чего категорически нельзя делать 31 марта

1. Работать в поле без молитвы: считается, что начинать работу на земле без молитвы святому Кириллу может привлечь неудачу. Поэтому перед началом любых работ необходимо обратиться к святому с просьбой о помощи.
2. Ссориться и конфликтовать: в этот день не рекомендуется вступать в споры и конфликты. Ссоры могут привлечь негативные энергии и испортить атмосферу праздника.
3. Игнорировать приметы: не следует пренебрегать народными приметами относительно погоды и поведения животных. Это может привести к ошибкам в планировании сельскохозяйственных работ.
4. Заниматься тяжелыми физическими нагрузками: в этот день лучше избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно связанных с тяжёлой работой на поле.

В ночь с 30 на 31 марта может присниться яркий и красочный сон. Это значит, что это хороший знак, указывающий на то, что вы находитесь на верном пути. Главное, теперь с него не свернуть. А вот мрачное сновидение может предупреждать о проблемах и неприятностях.

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Экономист Балынин: В апреле пенсии вырастут у двух категорий российских граждан
30 марта 2025, 10:09

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В апреле увеличенную социальную пенсию получат те граждане, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии. Выплата для них увеличится на 14,75%.
О этом в разговоре с Российской газетой рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, благодаря этой индексации средний размер социальной пенсии в 2025 году вырастет почти на две тысячи рублей и составит 15,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии у тех граждан, кому в марте исполнилось 80 лет, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что с учётом индексации пенсии таких юбиляров увеличатся почти на треть. Балынин напомнил, что в феврале было принято решение об увеличении процента индексации до 9,5%.

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#пенсии
#эксперт
#рф
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Украинцы массово распродают в Интернете гуманитарную и военную помощь
30 марта 2025, 09:05

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Украинцы массово распродают через Интернет иностранную гуманитарную и военную помощь. На продажу предлагаются даже каски, военная форма и сухие пайки.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную на основе анализа социальных сетей. Например, на специализированном сайте предлагается приобрести американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухие пайки. Причём некоторые предлагают в единственном экземпляре в качестве «сувенира с военных учений». Зато кое-кто готов поставить целые партии сухпайков и даже под заказ.

Кроме того, на сайте можно приобрести иностранную форму, спальные мешки, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию и даже литературу стран НАТО.

Продавцы подтверждают оригинальность происхождения предлагаемых изделий фотографиями специальных маркировок и номерными бирками. Кроме военного снаряжения, украинцы распродают и гуманитарную помощь европейских стран, например, подгузники, причём как одноразовые, так и многоразовые.

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#новости
#нато
#украина
#интернет
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Верховный суд РФ обязал родителей вносить платежи по ЖКХ за детей до 18 лет
30 марта 2025, 07:48

Фото: istockphoto/mactrunk

Родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих несовершеннолетних детей даже в том случае, если они не живут вместе. Такое решение озвучено в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
Прецедентом стал случай судебного разбирательства товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Томске с одним из его членов, сообщает РИА Новости. Он не вносил коммунальные платежи и взносы на капитальный ремонт на протяжении пяти лет, поэтому накопил долг в сумме 445 тысяч рублей.

Руководство ТСЖ подало на должника в суд, который частично удовлетворил иск заявителя, взыскав долг с жильца и его матери. Однако позднее дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на то, что должник был несовершеннолетним, а значит взыскивать задолженность следует с его родителей. Материалы дела отправили на пересмотр.

«В случае, если собственником жилого помещения или его доли является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — поясняется в определении коллегии Верховного суда.

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#коммунальные платежи
#новости
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ГАИ: в 2024 году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП
30 марта 2025, 06:26

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что в прошлом году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП. Данные ведомства передают РИА Новости.
Как оказалось, в прошлом году произошло свыше 96 тысяч аварий с мужчинами. При этом женщины попадали в ДТП более 18 тысяч раз. В сравнении с 2023 годом, число аварий с мужским полом выросло на 4,5 тысячи случаев. Количество ДТП с женщинами увеличилось на 1,2 тысячи.

Ранее сообщалось о намерении национального автомобильного союза России запретить автодилерам навязывать дополнительные услуги клиентам. Соответствующее письмо было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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