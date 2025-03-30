Умер звезда «Сёгуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен

Ричард Чемберлен в роли Ральфа де Брикассара (Кадр из фильма «Поющие в терновнике»
Скончался знаменитый американский актёр Ричард Чемберлен. Советскому и российскому зрителю он более всего известен по ролям в мини-сериале «Сёгун» и знаменитой экранизации не менее знаменитого романа Колин Маккалоу «Поющие в терновнике».
О кончине артиста сообщило издание Variety со ссылкой на информацию, полученную от звезды Голливуда. Причиной его смерти стали осложнения, возникшие после перенесённого недавно инсульта. Актёр скончался поздним вечером 29 марта (по московскому времени — уже днём 30-го). Ему было 90 лет.
Известность Ричарду Чемберлену принесло исполнение главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдэр», выходившем на экраны ещё в 60-е годы прошлого века. Эта работа принесла ему «Золотой глобус». Отечественные зрители, кроме участия в экранизации очень популярного в СССР романа, могли видеть его в историко-романтической драме «Леди Каролина Лэм» и приключенческом фильме «Копи царя Соломона», который разнесли критики, зато экранный дуэт Чемберлена и Шэрон Стоун очень понравился зрителям.
Кроме съёмок в кино, Чемберлен много и успешно играл в театре, пел, записал несколько хитов, один из которых в конце 60-х даже добрался до вершин чартов. Но в памяти зрителей он, пожалуй, навсегда останется носителем неофициального титула «король мини-сериалов».
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Известность Ричарду Чемберлену принесло исполнение главной роли в медицинском сериале «Доктор Килдэр», выходившем на экраны ещё в 60-е годы прошлого века. Эта работа принесла ему «Золотой глобус». Отечественные зрители, кроме участия в экранизации очень популярного в СССР романа, могли видеть его в историко-романтической драме «Леди Каролина Лэм» и приключенческом фильме «Копи царя Соломона», который разнесли критики, зато экранный дуэт Чемберлена и Шэрон Стоун очень понравился зрителям.
Кроме съёмок в кино, Чемберлен много и успешно играл в театре, пел, записал несколько хитов, один из которых в конце 60-х даже добрался до вершин чартов. Но в памяти зрителей он, пожалуй, навсегда останется носителем неофициального титула «король мини-сериалов».
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Александр Бойцов