«Долгая предсмертная агония»: Стали известны новые подробности гибели футболиста Марадоны

Диего Марадона (Фото: кадр видео YouTube-канала «FIFA»)
Вскрытие тела Диего Марадоны подтвердило, что смерть легендарного футболиста не была внезапной, состояние требовало срочной госпитализации. Мужчина мог находиться в предсмертной агонии около 12 часов. К такому выводу пришли судмедэксперты на судебном заседании по делу о гибели спортсмена, сообщает La Nacion.
Согласно заключению, в органах Марадоны за несколько дней до смерти накопилась жидкость, его сердце весило вдвое больше нормы (503 грамма). Медицинская команда, наблюдающая за спорстменом на дому, должна была заметить ухудшение.
Специалист Федерико Корасанити указал на сгустки крови в сердце футболиста, свидетельствующие о длительной агонии.
По данным следствия, условия домашнего лечения не соответствовали стандартам, что могло способствовать трагедии. Футболист скончался 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких. Ему был 61 год.
Читайте также:
«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы
«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»
Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов
Специалист Федерико Корасанити указал на сгустки крови в сердце футболиста, свидетельствующие о длительной агонии.
Короля Великобритании Карла III госпитализировали
«Сверхкороткие (агонии) не позволяют сформироваться сгусткам крови внутри сердечных камер, не хватает времени. Поэтому, исходя из состояния (тела Марадоны), речь идет о нескольких часах», — объяснил он, уточняя, что мучительное состояние могло продлиться до 12 часов.Уголовное дело возбуждено против восьми медиков, ответственных за уход за Марадоной после операции на мозге. Слушания по нему начались 11 марта.
По данным следствия, условия домашнего лечения не соответствовали стандартам, что могло способствовать трагедии. Футболист скончался 25 ноября 2020 года от острой сердечной недостаточности, вызвавшей отек легких. Ему был 61 год.
Читайте также:
«Травка и алкоголь в лошадиных дозах»: Нарколог оценил перспективы Паши Техника выйти из комы
«Не плачь, а то отдам роль другой»: звезда Рейнольдс 500 дублей заставлял дочь материться в «Дэдпуле и Росомахе»
Вертолет МЧС не смог долететь до попавших под лавину на Колыме туристов
Мария Моисеева