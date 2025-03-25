Скончался младший брат Владимира Кузьмина

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)
Участник золотого состава группы «Динамик» ушёл из жизни. Александру Кузьмину было 63 года.
Владимир Кузьмин во вторник сообщил о смерти брата, опубликовав его чёрно-белую фотографию с подписью «Покойся с миром, брат» в своём Telegram-канале.
Александр Кузьмин играл на клавишных, бас-гитаре и был звукорежиссёром группы «Динамик». В конце 80-х музыкант начал писать музыку и тексты песен, которые позже вошли в альбомы его брата Владимира. Музыкант всегда был в тени брата, но однажды, во время гастролей по США решил остаться в Сан-Диего, а Владимир вернутся в Москву. Лишь спустя 18 лет Александр вновь переехал в Россию.
В последние годы у Александра были серьёзные проблемы с алкоголем.
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Александр Кузьмин играл на клавишных, бас-гитаре и был звукорежиссёром группы «Динамик». В конце 80-х музыкант начал писать музыку и тексты песен, которые позже вошли в альбомы его брата Владимира. Музыкант всегда был в тени брата, но однажды, во время гастролей по США решил остаться в Сан-Диего, а Владимир вернутся в Москву. Лишь спустя 18 лет Александр вновь переехал в Россию.
В последние годы у Александра были серьёзные проблемы с алкоголем.
«Я написала, чтобы не давали в руки ему (деньги – ред.), сразу отправляли в клинику. Он взял деньги, прыгнул в поезд, свалил в Сочи, уехал на море и бухает там», – заявляла в феврале супруга Александра Кузьмина.Владимир Кузьмин не раскрыл причину смерти брата. Но, возможно, именно пристрастие к пагубной привычке погубило музыканта.
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Анастасия Чинкова