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Скончался младший брат Владимира Кузьмина

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

Участник золотого состава группы «Динамик» ушёл из жизни. Александру Кузьмину было 63 года.
Владимир Кузьмин во вторник сообщил о смерти брата, опубликовав его чёрно-белую фотографию с подписью «Покойся с миром, брат» в своём Telegram-канале.

Александр Кузьмин играл на клавишных, бас-гитаре и был звукорежиссёром группы «Динамик». В конце 80-х музыкант начал писать музыку и тексты песен, которые позже вошли в альбомы его брата Владимира. Музыкант всегда был в тени брата, но однажды, во время гастролей по США решил остаться в Сан-Диего, а Владимир вернутся в Москву. Лишь спустя 18 лет Александр вновь переехал в Россию.

В последние годы у Александра были серьёзные проблемы с алкоголем.

«Я написала, чтобы не давали в руки ему (деньги – ред.), сразу отправляли в клинику. Он взял деньги, прыгнул в поезд, свалил в Сочи, уехал на море и бухает там», – заявляла в феврале супруга Александра Кузьмина.
Владимир Кузьмин не раскрыл причину смерти брата. Но, возможно, именно пристрастие к пагубной привычке погубило музыканта.

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Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну

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Внебрачный сын Александра Ширвиндта ответил Юрию Назарову, выдавшему его семейную тайну
Фёдор Лукьянов ответил Юрию Назарову, назвавшему его внебрачным сыном Ширвиндта
25 марта 2025, 21:09

Фёдор Лукьянов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

В годовщину смерти Александра Ширвиндта его коллега, Юрий Назаров, сделал неожиданное заявление о том, что у режиссёра якобы есть внебрачный сын – известный политолог Фёдор Лукьянов.
В памятную дату, 15 марта, близкие Ширвиндта собрались около его могилы на Новодевичьем кладбище. Среди присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и его сын Михаил, рядом с которыми скромно стоял Лукьянов.

Юрий Назаров близко дружил с Ширвиндтом, поэтому абсолютно уверенно заявил, что политолог является членом семьи актёра, которого приняла жена мэтра.

«Два сына (у Александра Ширвиндта – ред.)! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек! Жена Александра Наташа – умная женщина. Любила мужа больше, чем себя. Признала его внебрачного ребенка, и, видно, ребята между собой давно общаются», – раскрыл 87-летний Назаров.
Актёр также уверяет, что был свидетелем тайного романа, вспыхнувшего между Ширвиндтом и матерью Фёдора – актрисой Мариной Лукьяновой.

Фёдор Лукьянов, который, к слову, носит отчество Ширвиндта, давно обсуждается в творческих кругах. Мужчина очень похож на своего предполагаемого отца. Сейчас мужчине 58 лет, он добился больших успехов в карьере, став знаменитым политологом и журналистом-международником.

Издание StarHit связалось Лукьяновым, который прокомментировал откровенные высказывания Назарова.

«Юрий Назаров прекрасный артист, но не имею чести его знать. А свою частную жизнь я оставляю при себе и не обсуждаю в СМИ. Слухи для того и есть, чтобы распространяться», – сказал политолог.
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Ольга Бузова призналась, что черпает вдохновение у Владимира Путина
25 марта 2025, 20:32

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольгу Бузову критикуют с её первого появления на экранах. За долгие годы карьеры певица смогла привыкнуть к хейту и научилась пропускать его мимо ушей.
Ольга в своих соцсетях отметила, что не была бы там, где находится сейчас, если бы обращала на всё внимание и принимала каждое слово близко к сердцу.

Телеведущая подчеркнула, что черпает моральную поддержку из слов президента России Владимира Путина.

«То же самое я вижу сейчас на примере нашей страны. Даже президент об этом говорит – будем жить, работать и развиваться дальше без оглядки на санкции или их отмену, это всё никак не повлияет на планы», – написала Бузова.
Певица заключила, что следование такой стратегии может помочь в любой ситуации. Добиться результата можно только, если верить в себя, работать и делать.

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Машков раскрыл, готов ли работать с выходящим по УДО Ефремовым
Владимир Машков заявил, что пока рано говорить о работе с Михаилом Ефремовым
25 марта 2025, 20:16

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Народный артист и глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков высказался о том, готов ли он работать с Михаилом Ефремовым, который в начале апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению.
Артиста заключили под стражу после ДТП со смертельным исходом в июне 2020 года, виновником которого он стал, сев на руль в нетрезвом виде. На днях суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Теперь поклонников волнует вопрос, вернётся ли актёр к профессиональной деятельности.

Машков в беседе с Life ответил на вопрос, готов ли взять Ефремова в свои режиссёрские работы. Он подчеркнул, что пока рано об этом говорить, поскольку артисту нужно выдохнуть, вернуться к привычной жизни, а дальше уже самому принять решение о будущей карьере.

«Мне трудно об этом говорить, давно (Михаила Ефремова, – прим. ред.) не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь – возвращение к жизни, с тем грузом и грехом», – подчеркнул Машков.
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#колония
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Юрий Назаров открыто заявил о внебрачном сыне Александра Ширвиндта: «Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов!»
Юрий Назаров сделал заявление о внебрачном сыне Александра Ширвиндта
25 марта 2025, 19:55

Александр Ширвиндт (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Александра Ширвиндта не стало год назад, 15 марта. В честь годовщины его кончины близкие актёра пришли на его могилу.
В числе присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и сын Михаил. Также рядом с ними находился политолог Фёдор Лукьянов, которого в театральной среде уже давно называют внебрачным сыном Ширвиндта.

Появившись в день смерти актёра в окружении его семьи, Лукьянов словно подтвердил своё родством с артистом. О ком, кто же родители журналиста-международника, сведений нет. В интернете сообщается лишь то, что он родился в интеллигентной семье.

Актёр Юрий Назаров, который много лет играл на одной сцене с Ширвиндтом и был его родственником, хоть и не кровным (жены артистов – Татьяна и Наталья – двоюродные сёстры), высказался об этом. На вопрос журналистов, сколько всё-таки наследников у покойного режиссёра, Назаров ответил неожиданно.

«Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек!», – заявил актёр.
Он отметил, что жена Ширвиндта давно знала о внебрачном сыне своего мужа и принимала его в семью.

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#сын
#режиссёр
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Актёр Сергей Бурунов рассказал о проблемах с алкоголем
25 марта 2025, 19:25

Сергей Бурунов (Кадр из видео: Телеграм @sergeyburunovofficial)

Популярный актёр Сергей Бурунов рассказал о периоде своей жизни, когда ему было очень непросто справляться с тягой к спиртному. Усилием воли и не без везения он сумел выбраться из пагубной ловушки, в которую его загнал «зелёный змий».
Во время подкаста DREAMCAST артиста спросили, как бороться с этим опасным пристрастием, как найти мотивацию. Ведь многие люди нормально себя ощущают в вечно полупьяном состоянии, а если и хотят, то не могут выбраться из этой ямы.

Бурунов сказал, что не употребляет алкоголь уже шесть лет, но прекрасно помнит, как ему было нелегко справиться с вредной привычкой, и понимает тех, кто пытается с ней бороться.

«А мотивация тут только одна, и очень простая: либо смерть, либо ты», — решительно заявил актёр.

Он также посоветовал раз и навсегда признаться себе, что алкоголь уничтожает, причём в самом прямом, физическом смысле. В доказательство Сергей Бурунов рассказал, что эта зависимость отправила на тот свет много его умных и талантливых друзей.

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