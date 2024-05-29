Скончался актёр из фильмов «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи» Валерий Фролов

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Скончался советский и российский актёр театра и кино Валерий Фролов. Ему было 76 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Причина смерти Фролова не уточняется.
Актёр родился в городе Шахты Ростовской области. На сцене он появился ещё, будучи первоклассником. Он занимался в театральном кружке, а в 1972 году окончил ГИТИС. После этого работал в Ногинском областном театре и Московском областном театре имени Островского.
Через пять лет после окончания ГИТИСа Фролов снялся в кино. Он известен зрителю по своим ролям в кинолентах «Кин-дза-дза!», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Батальоны просят огня» и других известных фильмах.
Также 28 мая стало известно о смерти советского и украинского актера театра и кино Богдана Козака. Ему было 83 года.
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Актёр родился в городе Шахты Ростовской области. На сцене он появился ещё, будучи первоклассником. Он занимался в театральном кружке, а в 1972 году окончил ГИТИС. После этого работал в Ногинском областном театре и Московском областном театре имени Островского.
Через пять лет после окончания ГИТИСа Фролов снялся в кино. Он известен зрителю по своим ролям в кинолентах «Кин-дза-дза!», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Батальоны просят огня» и других известных фильмах.
Также 28 мая стало известно о смерти советского и украинского актера театра и кино Богдана Козака. Ему было 83 года.
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Элина Позднякова