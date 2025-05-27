Скончался актёр из сериала «Глухаря» Василий Фунтиков

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Сегодня, 27 мая, на 63-м году жизни скончался актёр Василий Фунтиков, сыгравший полковника в популярном сериале «Глухарь». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
У Василия Владимировича осталась 23-летняя дочь Дарья. Отметим, что в официальном браке актёр не состоял, девочка родилась от непродолжительного романа (с мамой ребёнка артист не общался).
Фунтикова похоронят на Хованском кладбище в Москве, церемония прощания пройдёт 30 мая.
Широкую известность актёру принесла роль в фильме режиссёра Григория Аронова «Каникулы Кроша». Также Василий Владимирович снимался в кинолентах «Печорин. Герой нашего времени», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Следствие ведут Знатоки», «Презумпция невиновности».
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Фунтикова похоронят на Хованском кладбище в Москве, церемония прощания пройдёт 30 мая.
Широкую известность актёру принесла роль в фильме режиссёра Григория Аронова «Каникулы Кроша». Также Василий Владимирович снимался в кинолентах «Печорин. Герой нашего времени», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Следствие ведут Знатоки», «Презумпция невиновности».
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Анастасия Чубина