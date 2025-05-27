Дана Борисова предупредила Бородину, что брак с новым избранником может закончиться трагедией

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Телеведущая Дана Борисова призвала Ксению Бородину отменить свадьбу с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. Об этом информирует Общественная Служба Новостей.
По мнению Борисовой, Сердюков является очень агрессивным и непременно испортит знаменитости жизнь.
Дана подчеркнула, что на съемках шоу «Сокровища императора» она была поражена тем, как избранник Бородиной обращается с ней.
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Дана подчеркнула, что на съемках шоу «Сокровища императора» она была поражена тем, как избранник Бородиной обращается с ней.
«Это был отборный мат в адрес Бородиной. Словом, она дура, если честно, настолько не разбираться в мужчинах. Она еще хочет замуж за него выйти. Просто треш, если честно», — приводит Общественная Служба Новостей слова Борисовой.
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Екатерина Коршунова