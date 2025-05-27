«Возможно, она меня заблокировала»: Виктор Салтыков больше 10 лет не общается с дочерью Алисой

Виктор Салтыков (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
Солист группы «Форум» Виктор Салтыков откровенно рассказал об отношениях с дочерью от первого брака. Об этом пишет «Абзац».
По словам знаменитости, более десяти лет он не общается с Алисой — она отказывается идти на контакт. Несмотря на развод с супругой, исполнитель хита «Белая ночь» поддерживал общение с дочерью, однако в середине 2010-х связь между ними оборвалась.
Салтыков заявил, что ситуация до сих пор не наладилась: он регулярно пытается связаться с Алисой, но она не идет на контакт.
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Салтыков заявил, что ситуация до сих пор не наладилась: он регулярно пытается связаться с Алисой, но она не идет на контакт.
«Неоднократно пытался Алисе звонить, но телефон то выключен, то она не берет трубку. Возможно, она меня вообще заблокировала», — добавил певец.
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Екатерина Коршунова