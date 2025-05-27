Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей девушке — видео

Рэпер Big Baby Tape (Фото: Instagram*, @benzogang_tape)
Рэпер Big Baby Tape прощается с холостяцкой жизнью — музыкант сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии.
Девушка согласилась стать женой певца. О радостном событии Анастасия рассказала в личном блоге.
Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение Дине Авериной.
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*запрещён в РФ.
Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение Дине Авериной.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина