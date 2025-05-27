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Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей девушке — видео

VOICE: Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей возлюбленной Анастасии
Рэпер Big Baby Tape (Фото: Instagram*, @benzogang_tape)

Рэпер Big Baby Tape (Фото: Instagram*, @benzogang_tape)

Рэпер Big Baby Tape прощается с холостяцкой жизнью — музыкант сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии.
Девушка согласилась стать женой певца. О радостном событии Анастасия рассказала в личном блоге.



Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение Дине Авериной.

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*запрещён в РФ.
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#рэп
«Возможно, она меня заблокировала»: Виктор Салтыков больше 10 лет не общается с дочерью Алисой
Виктор Салтыков признался, что больше 10 лет не общается с дочерью от экс-жены
27 мая 2025, 18:36

Виктор Салтыков (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Солист группы «Форум» Виктор Салтыков откровенно рассказал об отношениях с дочерью от первого брака. Об этом пишет «Абзац».
По словам знаменитости, более десяти лет он не общается с Алисой — она отказывается идти на контакт. Несмотря на развод с супругой, исполнитель хита «Белая ночь» поддерживал общение с дочерью, однако в середине 2010-х связь между ними оборвалась.

Салтыков заявил, что ситуация до сих пор не наладилась: он регулярно пытается связаться с Алисой, но она не идет на контакт.

«Неоднократно пытался Алисе звонить, но телефон то выключен, то она не берет трубку. Возможно, она меня вообще заблокировала», — добавил певец.

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#жизнь
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#карьера
#дети
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Дана Борисова предупредила Бородину, что брак с новым избранником может закончиться трагедией
Борисова предупредила Бородину, что брак с Сердюковым может стать трагедией
27 мая 2025, 18:16

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Дана Борисова призвала Ксению Бородину отменить свадьбу с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. Об этом информирует Общественная Служба Новостей.
По мнению Борисовой, Сердюков является очень агрессивным и непременно испортит знаменитости жизнь.

Дана подчеркнула, что на съемках шоу «Сокровища императора» она была поражена тем, как избранник Бородиной обращается с ней.

«Это был отборный мат в адрес Бородиной. Словом, она дура, если честно, настолько не разбираться в мужчинах. Она еще хочет замуж за него выйти. Просто треш, если честно», — приводит Общественная Служба Новостей слова Борисовой.

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«Не может налюбоваться»: Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына
Актриса Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына
27 мая 2025, 17:47

Лянка Грыу (Фото: Instagram*/lyanka22)

Редкие кадры особенного сына показала в соцсетях российская актриса Лянка Грыу. Мальчику диагностировали аутизм, звездная мама старается уделять больше времени 14-летнему наследнику, одаривая его вниманием и любовью.
«Я та самая мама, которая не может налюбоваться своим сыном, да», — подписала кадры знаменитость.

Фото: Instagram*/lyanka22

Лянка сделала коллаж из снимков. Парень сидит в белой рубашке в кресле-качалке, обмахиваясь веером. На одной из фотографий ребенок улыбается, на другой у него серьезный взгляд, на третьей — задумчивый, а на четвертой — удивленный. Таким образом на фотосессии показана целая гамма чувств.

Лянка Грыу родила сына от композитора и режиссера Михаила Вайнберга.

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Анна Седокова показала фигуру в мини-платье
27 мая 2025, 17:44

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Фигуру в мини-платье показала в соцсетях певица Анна Седокова. Исполнительница устроила фотосессию в апартаментах на Кипре.
Экс-участница «ВИА Гры» занимается в спортзале и следит за фигурой. По словам звезды, ее идеальный вес до 60 килограммов включительно, поэтому она всегда стремится к этой отметке. Кроме того, женщина не употребляет алкоголь и пьет много воды.

Фото: Instagram*/annasedokova

Знаменитость много лет страдает тяжелой формой аллергии — крапивницей. При обострениях у нее сильный зуд и отеки. В это время она набирает вес, поскольку не в состоянии тренироваться. Седокова поддерживает других страдающих подобными недугами, поэтому в такие периоды не редактирует снимки.

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Три несложившихся брака, молодая жена и дочка в 67 лет. ​Долгий путь Вячеслава Шалевича к счастью в личной жизни
27 мая 2025, 17:15

Вячеслав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Сегодня, 27 мая, исполняется 91 год со дня рождения Народного артиста РСФСР Вячеслава Анатольевича Шалевича. Многие зрители помнят этого выдающегося актёра по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты» и «Семнадцать мгновений весны». Артист прожил насыщенную жизнь, рано создал семью, но истинное счастье нашёл лишь в конце своего жизненного пути. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста


Вячеслав и Елена Ивановна Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)

Вячеслав Анатольевич Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. Его родителями стали машинистка при Министерстве обороны Елена Ивановна и офицер НКВД Анатолий Иванович. В семье Вячеслава родители не испытывали друг к другу любви, и, будучи беременной на восьмом месяце, его мать решила уйти от отца.

Воспитанием ребенка занималась мама и ее сестра. Когда Вячеславу исполнилось 7 лет, началась война.

«А потом была эвакуация и детдом в Саратовской области. Тогда детей насильно забирали у родителей и вывозили из города. В результате мама три с половиной года работала на уральском заводе, а я все это время находился в детдоме – за тысячи километров, при живой-то матери. Не буду рассказывать всего пережитого, один раз, в 1944-м, даже совершил побег. Скажу только, что получил там суровую жизненную закалку. Только в конце войны маме позволили меня забрать и вернуться домой, в нашу арбатскую коммуналку», — цитирует артиста Андрей Колобаев.

После завершения школьного обучения он стал студентом Щукинского театрального училища, где его наставником был Иосиф Рапопорт. Уже на третьем году обучения студенты получили возможность выступать на сцене Театра имени Вахтангова. В 1958 году, получив диплом, Шалевич стал полноправным артистом этого театра.

Работа в кино


Вячеслав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)

Дебют артиста в кино произошел в 1958 году в фильме «Капитанская дочка». После этого актёр принял участие в съёмках военной драмы «Спасённое поколение», триллера «Барьер неизвестности» и трагедии «Теперь пусть уходит».

Широкую известность актёру принёс образ капитана хоккейной команды Анатолия Дуганова в спортивной драме «Хоккеисты». Позднее были культовые «Три тополя на Плющихе» и «Семнадцать мгновений весны», «Лекарство против страха», «Кабачок "13 стульев"», «Особое подразделение», «Мастер и Маргарита» и «Марш Турецкого». Всего за свою карьеру Вячеслав Анатольевич Шалевич сыграл в 136 проектах.


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Личная жизнь



Вячеслав Шалевич и Наташа Упеник (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Вячеслав Анатольевич был женат четыре раза. Первый брак случился, когда будущей звезде сцены только исполнилось 18 лет. С возлюбленной Еленой Вячеслав встречался с восьмого класса, а вот в браке прожил всего 15 дней. Жена не смогла понять, почему студент театрального так много учится и какие такие репетиции у него могут быть по ночам.

Будучи студентом третьего курса, Вячеслав Анатольевич снова влюбился в первокурсницу «Щуки» Наташу Упеник. В скором времени актер снова женился. В этом браке в 1959 появился на свет первенец Вячеслава Анатольевича — сын Владимир. Однако рождение ребенка не сделает супругов ближе, и второй брак актера распадется через три года.

«Наташа очень хотела быть актрисой, а не только сидеть дома с ребенком. У меня все складывалось просто отлично, а у нее ролей не было совсем. Мы были молоды и не умели сглаживать углы, договариваться. Стали возникать скандалы на пустом месте, совершенно беспочвенные. А потом я опять влюбился...», — вспоминал Шалевич.

Женатому актеру вскружила голову студентка театральной студии при питерском БДТ Валентина Титова. Их роман длился несколько лет, но замуж она вышла за другого. Шалевич сам познакомил возлюбленную с ее будущим супругом, приведя ее на пробы ленты «Метель» к режиссеру Владимиру Басову.

«На кинопробах Басов ей заявил: «Вы выйдете за меня замуж, и всё у вас будет в порядке. Это я вам обещаю». Валентина попыталась возразить, что любит меня, но Басов резко добавил: «Хорошенько подумайте, что для вас лучше: любовь женатого актёра или брак с режиссёром, который будет вас снимать?»», — цитирует Шалевича Андрей Колобаев.

Актриса выбрала режиссера. Вячеслав долго не мог забыть свою любовь, но время помогло ему справиться с болью. Вячеслав Шалевич встретил свою третью супругу в кафе на Арбате. Галина, очаровательная художница, сразу же произвела на актёра неизгладимое впечатление. Они прожили вместе более тридцати лет, пока Галина не ушла из жизни после долгой болезни. За это время у них родился сын Иван.


Владислав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Артист очень тяжело пережил потерю Галины. Его отношения с младшим сыном, который начал употреблять наркотики, стали напряжёнными. Из этой сложной ситуации Вячеславу Анатольевичу помогла выбраться Татьяна Виноградова — врач по профессии, которая стала четвёртой и последней женой артиста. Супруги не только расписались, но и венчались в церкви.

Татьяна была на 35 лет младше Шалевича. Ради него она оставила работу врача и решила посвятить себя семье. В 2001 году супруга подарила актеру дочку — Анну, и артист наконец-то познал истинное семейное счастье. Их брак продлился 18 лет, а в 2016 году артиста не стало.

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