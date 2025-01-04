В Японии в возрасте 116 лет скончалась старейшая жительница Земли Томико Итоока

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Самая пожилая жительница планеты японка Томико Итоока скончалась в возрасте 116 лет. Она умерла в доме престарелых в городе Асия в префектуре Хёго 29 декабря.
Об этом сообщил телеканал NHK. Уточняется, что смерть престарелой женщины произошла по естественным причинам. Книга рекордов Гиннеса официально присвоила ей титул самой старой жительницы Земли в сентябре 2024 года после смерти другой японки Фуса Тацуми, которой тогда также было 116 лет. Теперь старейшей жительницей планеты является Ина Канабарро Лукас из Бразилии. Интересно, что она также не так давно отпраздновала свой 116-й день рождения.
Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. В семье она была старшей из трёх сестёр всех х пережила. Около 30 лет назад она переехала в город Асия. Похороны японки состоялись в субботу 4 января.
Неофициально самым пожилым человеком на Земле является жительница Агдашского района Азербайджана Бари Набиева, которой в этом году должно исполниться 125 лет. Считается, что она родилась в 1900-м году, но никаких документов о её рождении с той поры не сохранилось.
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Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. В семье она была старшей из трёх сестёр всех х пережила. Около 30 лет назад она переехала в город Асия. Похороны японки состоялись в субботу 4 января.
Неофициально самым пожилым человеком на Земле является жительница Агдашского района Азербайджана Бари Набиева, которой в этом году должно исполниться 125 лет. Считается, что она родилась в 1900-м году, но никаких документов о её рождении с той поры не сохранилось.
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Александр Бойцов