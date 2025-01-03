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112: Дед Мороз застрелил местного предпринимателя в Чувашии

Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Местного чувашского предпринимателя застрелил Дед Мороз, передает Telegram-канал 112. Авторы уточнили, что убийство владельца магазина произошло накануне в четверг, 2 января.
Переодетый в Деда Мороза злоумышленник сделал несколько выстрелов из двустволки, а затем ушел.

Бизнесмен умер на месте. Уголовное дело уже возбуждено, фигуранта задержали.



Перед этим стало известно о пожаре в одном из автосервисов Хабаровского края. Площадь горения составила, примерно, 600 квадратов, сгорели пять машин, пострадавших и жертв нет.

На место выезжали 12 спасателей, а также две единицы техники. Пожар локализован, но причины произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что произошло в Тюменской области.

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#новости
Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области
03 января 2025, 09:56

Фото: iStock/conejota

Пять человек получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом на автодороге в Тюменской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло утром в пятницу, 3 января, на автодороге Тюмень – Салаирка – граница Свердловской области. Согласно предварительной информации, водитель автобуса зацепил снежный вал, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и повалилось на бок.

Уточняется, что в автобусе находились водитель и четыре пассажира. Травмы получили двое 53-летних мужчин, две женщины в возрасте 53 и 68 лет и 61-летний водитель автобуса. Обстоятельства аварии выясняются.

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МЧС: в Хабаровском крае пожар уничтожил пять машин
03 января 2025, 06:45

Фото: telegram-канал МЧС России

В Хабаровском крае произошел пожар в автосервисе, расположенном на улице Пионерская в городе Амурск, сообщили в telegram-канале МЧС России, показывая ​фото и видео происшествия.
Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. В результате происшествия сгорели пять автомобилей, однако пострадавших, к счастью, нет.

На месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России, задействовано две единицы техники. Пожарные оперативно локализовали возгорание, но причины инцидента пока не сообщаются.

Ранее спасатели в официальном Telegram-канале МЧС сообщили, что в Крыму выявили два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров. В настоящее время зона очищается, специалистами вывозится грунт.

Также в ночь со 2 на 3 января стало известно, что американский самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Погибло 2 человека, пострадало еще 18. Возможно, что еще появятся новые жертвы.

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Подрыв Tesla Cybertruck в США: личность и военная карьера виновного связаны с ВСУ, подробности
03 января 2025, 06:14

Фото: iStock/ValleraTo

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января 2025 года привлек внимание как общественности, так и правоохранительных органов. Расследование выявило множество неожиданных фактов о личности подозреваемого — бывшего сержанта американского спецназа Мэттью Ливельсбергера. Оказывается, он служил на Украине, пишут газеты The Guardian и USA Today. Подробную информацию о подозреваемом и самом теракте читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Мэттью Ливельсбергер?

Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве Cybertruck, служил в американской армии с 2006 года, сначала на действительной службе, а затем в Национальной гвардии и резерве. Ему было 37 лет.

Фото: iStock/Serhej Calka

Он был членом элитного подразделения «Зеленые береты» и проходил службу в регионах, требующих высокого уровня подготовки: Афганистане, Таджикистане, Грузии, Демократической Республике Конго и на Украине.

Ливельсбергер и Украина

Участие Ливельсбергера в обучении украинских военных вновь подняло вопрос о роли США в конфликте. Официальные лица из Белого дома заявили, что американские военные не направлялись на Украину для участия в боевых действиях.

В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
Тем не менее Telegram-канал Shot обнаружил фото 2016 года, на котором Ливельсбергер позирует в футболке с украинским лозунгом.


К тому же, шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл доложил, что до совершения теракта Ливельсбергер был в отпуске в Германии. Там он служил в Десятой группе специального назначения, которая, как известно, с 2014 года помогала с обучением сил ВСУ.

Детали взрыва Cybertruck у отеля Trump International

Взрыв произошел возле знаменитого отеля в Лас-Вегасе 1 января. Электромобиль Tesla Cybertruck, арендованный через сервис каршеринга Turo, подорвался. В результате погиб сам Ливельсбергер. Еще один человек пострадал, получив серьезные ожоги.

Фото: iStock/trikolor

Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл на брифинге ФБР заявил, что Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом.

«Я готов назвать это самоубийством с последовавшим сразу за ним взрывом. Я не даю этому никаких других ярлыков», — заявил шериф, ссылаясь на желание многих людей назвать происшествие терактом.
В автомобиле были обнаружены военный билет Ливельсбергера, паспорт и оружие. CBS сообщает, что тело в машине сгорело до неузнаваемости, но подтверждение идентификации возможно с помощью анализа ДНК.

Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Telegram-канал Mash передает, что внутри электрокара находилось СВУ, и показывает видео подрыва. Следователи из ФБР подозревают, что Ливельсбергер устроил атаку не один — у него были пособники.



Основатель Tesla Илон Маск отметил в соцсети X, что конструкция Cybertruck минимизировала последствия взрыва: ударная волна была направлена вверх, что позволило избежать разрушений вблизи отеля.

Фото: iStock/Mylo Kaye

Связи с терактом в Новом Орлеане

Одновременно со взрывом в Лас-Вегасе в Новом Орлеане произошел теракт: водитель пикапа въехал в толпу людей и открыл огонь по собравшимся. Подозреваемым в стрельбе стал 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, также имеющий военное прошлое. У него при себе был флаг ИГИЛ*.

Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
Как сообщает SHOT, оба подозреваемых служили на одной базе Форт-Либерти в Северной Каролине. Однако, уверяет CBS, их время службы не пересекалось. Связи между происшествиями на данный момент не установлены, но не исключаются.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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Количество погибших и пострадавших от крушения самолета в США возросло
SHOT: 2 человека погибли, 18 пострадали при крушении самолета в Калифорнии, есть видео
03 января 2025, 04:16

Фото: iStock/ValleraTo

В городе Фуллертон, штат Калифорния, произошла авиакатастрофа: легкомоторный самолет врезался в склад с медикаментами, вызвав пожар. Погибли два человека — пилот и пассажир, еще 18 пострадали, сообщили в местной полиции.
Инцидент случился в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени (01:30 по Москве). В результате катастрофы пострадали 18 сотрудников склада, пишет SHOT. На канале также выложили видео крушения.

По данным полиции, десять из восемнадцати пострадавших были доставлены в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте и были отпущены.

Самолет упал неподалеку от аэродрома Фуллертона при попытке приземления. В здании склада, принадлежавшего местной больнице, вспыхнул сильный пожар.

Причины крушения сейчас расследуются, на месте работают специалисты.

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В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
AP: минимум 11 человек пострадало после падения самолета на склад в Калифорнии
03 января 2025, 02:46

Фото: iStock/Diy13

Самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Пострадало минимум 11 человек. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели, начав тушение огня и разбор завалов.
Пока точные данные о погибших отсутствуют, пострадавших также может оказаться больше 11, передает AP. Местные службы продолжают проводить спасательные работы и выяснять обстоятельства трагедии. Еще не установлено, какой именно самолет потерпел крушение.

В Telegram-канале РИА Новости выложили видео с места падения самолета.



Крушение произошло недалеко от муниципального аэропорта Фуллертона, который располагает одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой. Аэропорт окружен жилым районом, коммерческими складами и региональной железнодорожной линией Metrolink.

Фуллертон — это город с населением около 140 тысяч человек, расположенный примерно в 40 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

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#крушение
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В Крыму произошло смертельное ДТП
02 января 2025, 22:59

Фото: istockphoto/blinow61

Смертельное ДТП с участием легковушек унесло жизни троих человек, включая двоих детей, еще пятеро человек пострадали, сообщили в региональном МВД. Трагедия случилась в Советском районе близ населенного пункта Шахтино.
«В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля «Лада Калина», двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля «Лада Калина» с травмами доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.
Предварительно, водитель иномарки «Шевроле» по пути в сторону Джанкоя не справился с управлением, вылетев на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Проводится проверка.

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МЧС: в Крыму выявлены два новых участка загрязнения нефтепродуктами
02 января 2025, 19:32

Фото: istockphoto/dehooks

Два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров выявили в Крыму, передают спасатели в официальном Telegram-канале МЧС.
«В Керчи, в районе городского пляжа, выявлено незначительное загрязнение на 1,8 километра. В Ленинском районе у озера Тобечик — 2,1 километра», — сказано в сообщении.
В настоящее время зона очищается, а также специалистами вывозится грунт, работает свыше 40 единиц техники и порядка 150 человек.

За несколько дней до этого стало известно, что на крымском полуострове ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма 15 декабря. Как уточняли оперативные службы, перевозилось, примерно, 9,2 тысячи тонн нефтепродуктов.

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Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
SHOT: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде
02 января 2025, 17:28

Фото: istockphoto/dehooks

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Таиланде, передает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на въезде в Паттайю. Уточняется, что автобус с 37 пассажирами протаранила машина Toyota Fortuner и отлетела в бетонное ограждение.

Согласно предварительной информации, травмы получили 27 человек, среди которых россияне и водитель автобуса. Пострадавших экстренно госпитализировали.

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Избежавший казни серийный убийца Масалимов вышел из колонии ещё год назад: что известно, где он сейчас, подробности
02 января 2025, 14:58

Фото: кадр из телепрограммы на НТВ

Уфимец Анвар Масалимов, прославившийся тем, что избежал исполнения смертного приговора, в третий раз вышел на свободу. Он вернулся из колонии, отбыв наказание, еще в прошлом году. В свое время Масалимов стал одним из немногих заключенных, освободившихся из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова».
О том, за что Масалимов угодил за решетку, как избежал смертного приговора и почему его вновь, после трех лет на свободе, посадили, расскажет редакция «Радио 1».

Как Масалимов получил смертный приговор


Анвар Масалимов родился в 1955 году в Уфе. Детство и юность он провел в социально благополучной семье без психотравмирующих ситуаций. После окончания средней школы был призван в ряды Советской армии. Затем мужчина женился, спустя некоторое время у него родился сын. До 1980 года он успел поработать в разных сферах: экспедитором, монтажником и разнорабочим.

В 1980 году Анвар Масалимов впервые был признан виновным в убийстве человека. Трагедия произошла в Пермском крае. Мужчина проснулся после алкогольного застолья рядом с телом друга, поэтому на суде он говорил, что ничего не помнит о событиях злополучного вечера. Уточняется, что вина Масалимова была доказана, и он получил свой первый срок – 15 лет. После 11 лет в колонии строгого режима его сначала перевели в колонию-поселение, после чего Масалимов вышел по УДО.

Фото: iStock/Elena Horrmann

В 1992 году мужчина совершил еще одно убийство, за что его прозвали маньяком-расчленителем. Преступление произошло в поселке Комсомольск Томской области. Уфимец жил на квартире у местного пенсионера. Согласно приговору, он убил его во время ссоры — мужчина якобы порвал фотографии семьи Масалимова. В суде тот отрицал свою вину и говорил, что был слишком пьян, чтобы что-то помнить. Согласно информации следствия, Анвар после убийства бросил тело хозяина в печь. Томский областной суд признал его виновным и приговорил к смертной казни. Исполнения приговора он ждал с 1992 по 1997 годы. Когда ввели мораторий, наказание Масалимову сменили на пожизненное заключение.

Почему маньяк-расчленитель второй раз оказался на свободе


В 2016 году Анвар Масалимов стал первым в истории заключенным, вышедшим на свободу из колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова». Его освобождение стало возможным благодаря гуманизации уголовного законодательства.

В Уфе после выхода из «Полярной совы» Анвар Масалимов находился на свободе с декабря 2016 по ноябрь 2018. Поначалу его приняли родные сестры, он жил в их дачном доме. Жена развелась с ним еще в 1980 году, после первого приговора, а сын не захотел с ним даже увидеться.

Освободился в третий раз: где сейчас находится Масалимов и представляет ли он угрозу для общества


В дачном доме сестер Масалимов прожил недолго и вскоре съехал на квартиру в Уфе. Там он жил вместе с хозяйкой и ее сожителем и периодически выпивал с ними. Во время одной из таких посиделок сожитель напал на женщину, а Анвар вступился за нее. В пылу драки он ударил оппонента ножом.

«Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить», — вспоминала в беседе с «КП-Уфа» хозяйка квартиры.

Так 63-летний Анвар Масалимов вновь попал за решетку. В 2023 году он в третий раз отбыл наказание и вышел на свободу. В общей сложности он провел в местах заключения 37 лет. После отбытия наказания и возвращения в Уфу он встал на учет, за ним был установлен административный надзор, но истек и его срок. В этом году Масалимову исполнилось 69 лет, где он сейчас находится, неизвестно.

Фото: соцсети

По данным СМИ, по городским чатам Уфы тут же поползли слухи, что Масалимова видели в разных местах города. При это публикуется старая фотография Анвара, когда тому еще было примерно 40 лет.

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