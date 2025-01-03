112: Дед Мороз застрелил местного предпринимателя в Чувашии

Фото: istockphoto/Dzurag
Местного чувашского предпринимателя застрелил Дед Мороз, передает Telegram-канал 112. Авторы уточнили, что убийство владельца магазина произошло накануне в четверг, 2 января.
Переодетый в Деда Мороза злоумышленник сделал несколько выстрелов из двустволки, а затем ушел.
Бизнесмен умер на месте. Уголовное дело уже возбуждено, фигуранта задержали.
Перед этим стало известно о пожаре в одном из автосервисов Хабаровского края. Площадь горения составила, примерно, 600 квадратов, сгорели пять машин, пострадавших и жертв нет.
На место выезжали 12 спасателей, а также две единицы техники. Пожар локализован, но причины произошедшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что произошло в Тюменской области.
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Бизнесмен умер на месте. Уголовное дело уже возбуждено, фигуранта задержали.
Перед этим стало известно о пожаре в одном из автосервисов Хабаровского края. Площадь горения составила, примерно, 600 квадратов, сгорели пять машин, пострадавших и жертв нет.
На место выезжали 12 спасателей, а также две единицы техники. Пожар локализован, но причины произошедшего неизвестны.
Ранее сообщалось, что произошло в Тюменской области.
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Никита Кротов