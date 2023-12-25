Скончался экс-прокурор Москвы Юрий Сёмин

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В Москве скончался бывший прокурор Москвы Юрий Сёмин. Ему было 73 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн
«Экс-прокурор Москвы Юрий Семин скончался сегодня на 74-м году жизни в результате обширного инфаркта. Выражаю искренние соболезнования родным и близким покойного», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Сёмин был главой столичной прокуратуры с 2006 по 2011 годы. После он стал начальником антикоррупционного управления Генпрокуратуры.
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