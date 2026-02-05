Скончался бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов
На 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Куроедов.
Об этом 5 февраля сообщил источник «Известий». По его данным, причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.
Куроедов руководил главкоматом ВМФ РФ в 1997–2005 годах, а в 2000 году ему присвоили звание адмирала флота. Кроме того, военного наградили орденом «За службу Родине» III степени (1990) и орденом «За военные заслуги» (1996).
Офицер родился 5 сентября 1944 года в Бамбурово Хасанского района Приморского края. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, затем командный факультет Военно-морской академии и Военную академию Генерального штаба.
Он состоял членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук и являлся автором многочисленных публикаций по военно-научной и военно-политической тематике.
