Скончался бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов

05 февраля 2026, 20:24

Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов умер в 81 год

Владимир Куроедов (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)

На 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Куроедов.