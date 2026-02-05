Назвали дату и место прощания с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской пройдёт 9 февраля в Театре имени Вахтангова. Как сообщили 4 февраля в пресс-службе театра, проводить актрису в последний путь можно будет с 10:00 до 12:00 — прийти проститься сможет любой желающий.
О смерти Чиповской на 67-м году жизни стало известно днём ранее. В театре отметили, что её судьба неразрывно связывалась со сценой, которой она служила всю жизнь.
Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980 году и сразу после выпуска вошла в труппу Вахтанговского театра. За годы работы она исполнила десятки ролей, среди которых Соланж в постановке «Лето в Ноане», Мими в спектакле «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и другие.
