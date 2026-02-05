Назвали дату и место прощания с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской

05 февраля 2026, 15:12

С актрисой Ольгой Чиповской попрощаются 9 февраля в театре Вахтангова

Ольга Чиповская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской пройдёт 9 февраля в Театре имени Вахтангова. Как сообщили 4 февраля в пресс-службе театра, проводить актрису в последний путь можно будет с 10:00 до 12:00 — прийти проститься сможет любой желающий.