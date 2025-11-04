Скончался богатейший человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа

04 ноября 2025, 16:45

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Самый богатый человек Великобритании, совладелец конгломерата Hinduja Group и миллиардер Гопичанд Хиндуджа скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет газета Hindustan Times.