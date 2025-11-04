Скончался богатейший человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа
Самый богатый человек Великобритании, совладелец конгломерата Hinduja Group и миллиардер Гопичанд Хиндуджа скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет газета Hindustan Times.
Гопичанд был вторым из четырех братьев Хиндуджа и тем, кто превратил семейный бизнес в международный промышленно-финансовый конгломерат Hinduja Group с интересами в автомобилестроении, энергетике, банковском деле и здравоохранении. Под его руководством компания активно расширяла присутствие в стране.
Хиндуджа стал важным связующим звеном между британской финансовой системой и индийской промышленностью. На родине он курировал промышленный блок холдинга, включая банк IndusInd и автомобильную компанию Ashok Leyland.
