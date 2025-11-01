Умер оскароносный режиссер Питер Уоткинс

01 ноября 2025, 23:48

Фото: istockphoto / nathamag11

В возрасте 90 лет ушёл из жизни известный британский режиссёр-документалист Питер Уоткинс, лауреат премии «Оскар». Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на родственников кинематографиста.