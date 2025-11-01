Умер оскароносный режиссер Питер Уоткинс
В возрасте 90 лет ушёл из жизни известный британский режиссёр-документалист Питер Уоткинс, лауреат премии «Оскар». Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на родственников кинематографиста.
Мастер документального кино скончался в четверг во французской больнице. Последние 25 лет своей жизни Уоткинс провёл в коммуне Бурганёф.
Режиссёр получил престижную награду американской киноакадемии в 1967 году за свой документальный фильм «Военная игра», который рассказывал о последствиях гипотетической ядерной атаки на территорию Великобритании. Кинокритики отмечали радикальный подход Уоткинса к созданию документального кино.
