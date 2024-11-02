Умерла актриса из сериала «Слово пацана»

Некоторые собаководы с удивлением отмечают тот факт, что продолжительность жизни маленьких собак больше, чем у их крупных сородичей. Конечно, есть и крупные собаки-долгожители, но владельцы маленьких компаньонов, обычно, рассчитывают на то, что им будет предоставлено больше времени для общения с любимцем, чем хозяевам крупных собак.