Умерла актриса из сериала «Слово пацана»

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В Люберцах скончалась актриса Лидия Ильина. Ей было 77 лет. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Ильина ушла из жизни вечером 1 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Кроме того, актриса с июня текущего года боролась с раком крови.
Сначала женщина передвигалась на коляске, а после вовсе перестала вставать с кровати. В последние дни ее состояние резко ухудшилось. Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу. Однако врачи не смогли ей помочь.
Похоронят актрису на Люберецком кладбище.
Лидия Ильина снималась в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Тест на беременность – 2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны» и других.
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Сначала женщина передвигалась на коляске, а после вовсе перестала вставать с кровати. В последние дни ее состояние резко ухудшилось. Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу. Однако врачи не смогли ей помочь.
Похоронят актрису на Люберецком кладбище.
Лидия Ильина снималась в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Тест на беременность – 2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны» и других.
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Элина Позднякова