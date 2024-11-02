Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Умерла актриса из сериала «Слово пацана»

Умерла актриса из сериала «Слово пацана»

Ушла из жизни актриса Лидия Ильина
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

В Люберцах скончалась актриса Лидия Ильина. Ей было 77 лет. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Ильина ушла из жизни вечером 1 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Кроме того, актриса с июня текущего года боролась с раком крови.

Сначала женщина передвигалась на коляске, а после вовсе перестала вставать с кровати. В последние дни ее состояние резко ухудшилось. Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу. Однако врачи не смогли ей помочь.



Похоронят актрису на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина снималась в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Тест на беременность – 2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны» и других.

Читайте также:

Умер участник «Что? Где? Когда?» и экс-глава пресс-службы «Росатома» Черемисинов

Актёр Максим Шпаковский из сериала «Сваты» попал в смертельную автокатастрофу

Умер актёр Демчук из «Майора Грома»
#тест
#врачи
#кровь
#женщина
#кладбище
#актриса
#беременность
«Серьезные нагрузки»: Кинолог рассказал, какие собаки живут дольше и почему
Кинолог Голубев: продолжительность жизни собаки зависит от состояния зубов
02 ноября 2024, 12:23

Фото: iStock/crissy2tay

Некоторые собаководы с удивлением отмечают тот факт, что продолжительность жизни маленьких собак больше, чем у их крупных сородичей. Конечно, есть и крупные собаки-долгожители, но владельцы маленьких компаньонов, обычно, рассчитывают на то, что им будет предоставлено больше времени для общения с любимцем, чем хозяевам крупных собак.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ученые пока не пришли к однозначному ответу на вопрос о продолжительности жизни маленьких и крупных собак, однако результаты исследований биологов, селекционеров и ученых, говорят о том, что маленькие собаки действительно живут дольше их крупных сородичей.

«Это обусловлено многими факторами, например, тем, что крупные собаки растут скачкообразно, из-за чего организм испытывает серьезные нагрузки», — прокомментировал эксперт.

Почему маленькие собаки живут дольше

Чаще всего ученые связывают разницу в продолжительности жизни маленьких и крупных собак с периодом взросления животных. Щенки крупных пород развиваются скачкообразно, организм не успевает адаптироваться, испытывая сильный стресс и нагрузки. Маленькие собаки, в свою очередь, развиваются постепенно и медленнее стареют. Биологи из Университета Аделаиды объясняют разницу в продолжительности жизни тем, что из-за своих больших размеров крупные собаки более предрасположены к онкологическим заболеваниям. Это происходит потому, что из-за размеров тела, организм не успевает развивать необходимые защитные механизмы организма.

Также отмечается тот факт, что крупные собаки стареют быстрее, что влияет на раннее проявление возрастных заболеваний.

Кроме того, у крупных собак из-за их размера чаще наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что влияет на общее самочувствие питомца.

От чего зависит продолжительность жизни

Несмотря на выводы ученых, продлить жизнь своему четвероногому другу под силу любому собаководу. Ведь на продолжительность жизни любимца, помимо размера, влияет множество факторов.

Лишний вес
Собаки с избыточным весом и ожирением живут меньше, чем питомцы с нормальной массой тела. Это связано с тем, что лишний вес увеличивает риск заболевания суставов, проблем с ЖКТ и дыханием, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. Избыточный вес существенно снижает качество жизни любимца.

Образ жизни
Активный питомец, который исследует окружающий мир и находится во взаимодействии с собаководом, проживет дольше его сородича, который сидит на цепи или в вольере. Действительно, питомцы, которые продолжительное время находятся на цепи, без возможности свободного выгула, живут меньше.

Состояние зубов
Проблемы с зубами часто сопровождаются другими заболеваниями. Если не решать проблему сразу, это отразиться на состоянии здоровья собаки. Также стоит отметить тот факт, что владельцы, которые уделяют внимание гигиене рта, чаще всего не забывают и о других профилактических мерах, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие собаки.

Питание
Безусловно, питание — это важный фактор, который влияет на продолжительность жизни собаки. Питомцу нужно получать все необходимые полезные элементы с пищей, это поддерживает его здоровье и влияет на долголетие.

Читайте также:

«Трагические последствия»: Кинолог рассказал, как вести себя с собакой в лифте

«Не допускать»: Кинолог рассказал, как отучить собаку будить хозяина по утрам

«Перевозбудилась»: Кинолог назвал способы, помогающие успокоить собаку
#собаки
#эксперт
#здоровье
#жизнь
#питание
#кинолог
#питомцы
#качество жизни
#заболевания
#стресс
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин: В Москве открыли памятник Сергею и Елизавете Романовым
02 ноября 2024, 12:06

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

В Москве открыли памятник московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу и его супруге преподобномученице Елизавете Федоровне. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
«Открыли памятник Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Фёдоровне. Его установили в честь 160-летия со дня рождения Елизаветы Фëдоровны в сквере у станции метро "Третьяковская"», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что рядом с местом, где установлен памятник находится Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная Великой княгиней в 1909 году.

По словам столичного мэра, скульптурно-архитектурная композиция выполнена по проекту художника Георгия Франгуляна и представлена в день их бракосочетания великокняжеской четы в 1884 году.

На монументе установлена подсветка, которая будет освещать памятник в темное время суток.

Читайте также:

В ноябрьские праздники ЦППК запустит дополнительные электрички до Ржевского мемориала

На северо-востоке Москвы дольщики проблемного ЖК начали получать ключи

Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы
#электрички
#дольщики
#метро
#памятник
#цппк
#праздники
#жк
#telegram
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихотворением о Всевышнем
02 ноября 2024, 11:52

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с фотографией президента России Владимира Путина и стихами о Всевышнем.
На снимке Кадыров стоит рядом с президентом, который держит в руках Коран.

«О, Всевышний, прости! Вновь и вновь я ду1а повторяю... И стирая колени до самой последней крови, Не устану молить, чтоб во славу любимого Края Мой Чеченский Народ жил в единстве и братской Любви…» — отрывок стихотворения, опубликованного Кадыровым.

Автора стихотворения глава Чечни не указал.

Ранее Кадыров обсудил сотрудничество с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби.

Читайте также:

Кадырову подарили трактор Lamborghini

Кадыров раскрыл потери противника при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

Кадыров назвал удар по зданию Генштаба ВСУ «ответкой» за Гудермес
#трактор
#сотрудничество
#всу
#кадыров
#коран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Туристы из России заразились неизвестным вирусом в Турции
02 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ Andrei310

В турецком городе Белек зафиксировали мощную вспышку заболеваемости неизвестным вирусом, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Десятки детей и взрослых прибыли в местную больницу с температурой выше 39 градусов — её не получалось сбить ни суспензиями, ни таблетками. Врачам пришлось ставить капельницы больным. Около четырёх или пяти дней длится острая фаза болезни, далее люди идут на поправку.

Пока неизвестно каким вирусом заражаются люди. По предположениям — коксаки, для которого характерна сыпь на конечностях. Это также может быть одна из новых разновидностей COVID-19 — часть взрослых жалуются на потерю аппетита, болезненные ощущения в костях. Некоторые думают, что это было проявление ротавируса, но лишь у части людей заметили рвоту и тошноту. Сейчас всем больным ставят диагноз: «острая инфекция, неуточнённая». Их лечат противоинфекционными препаратами и антибиотиками.

«У заболевших в анализах крови значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов», — говорится в сообщении.

Некоторым туристам становится плохо уже после возвращения в Россию, кто-то чувствует недомогание уже в самолёте. Инкубационный период вируса может составлять от 4 до 14 дней.

Читайте также:

В Пскове местная жительница могла заразиться ВИЧ после маникюра

Инфекционист Малышев напомнил о наличии других опасных вирусов кроме Марбурга

На Украине обнаружен смертельный африканский вирус Марбург
#вирус
#инфекция
#диагноз
#болезни
#люди
#турция
#россияне
#туристы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На круглом столе в правительстве Московской области обсудили развитие института пробации
02 ноября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

В правительстве Московской области прошёл круглый стол на тему «Роль общественных организаций в развитии института пробации в Московской области». Организаторами мероприятия были комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Участники круглого стола обсудили новый проект Общественной палаты РФ по мониторингу реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в субъектах РФ. Проект направлен на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании помощи осуждённым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Результатом работы гражданского общества и ГУФСИН России по Московской области в рамках реализации закона о пробации стал специальный репортаж, подготовленный командой телеканала «360». Участники круглого стола изучили промежуточные результаты пробации, используя не только цифры и графики, но и увидели истории людей, которые стали первыми участниками программы.

Репортаж рассказывает о жизни и судьбах бывших воспитанниц Можайской воспитательной колонии, об их прошлом, настоящем и будущем, а также о времени, проведённом в исправительном учреждении.

Кроме того, перед участниками круглого стола выступил директор АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Тёплый приём“» Илья Кусков. На базе его некоммерческой организации открыт первый в Московском регионе Центр пробации. Учреждение будет оказывать помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, включая временное проживание, трудоустройство, восстановление документов и медицинскую помощь.

Читайте также:

Замдиректора ФСИН Щербаков поздравил школьниц Можайской колонии с началом учебного года

Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки

В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google
#помощь
#проект
#рф
#закон
#фсин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юные павловопосадцы получили паспорта накануне Дня народного единства
02 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

10 юных жителей городского округа Павловский Посад в преддверии Дня народного единства получили паспорта граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Быть гражданином почётно и очень ответственно. Это накладывает обязательства перед страной, семьёй и самим собой. В нашем округе живёт прекрасная молодёжь. Наши ребята активно участвуют в жизни округа, выигрывают олимпиады, спортивные соревнования, реализуют свои проекты. В руках нашей молодёжи – будущее округа, региона и всей России», – сказал глава городского округа Денис Семёнов.
Он пожелал ребятам никогда не забывать, что они – потомки великого поколения и наследники великой истории.

Читайте также:

Павлово-Посадский Гофрокомбинат обновил рекорд по производству упаковки

В Павловском Посаде рассказали, как будет работать больница в округе

Школьники Павловского Посада в ходе флешмоба сделали шар дружбы
#павловский посад
#паспорт
#денис семёнов
#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#церемония
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Агрессивно воздействует»: Врач рассказала про опасность удаления татуировок
Врач Малахова: лазер, удаляющий татуировку, травмирует кожу
02 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/Venerala

Тенденция на насение татуировок постепенно сменяется на телесную чистоту и естественность. Многие люди обращаются к дерматологам, чтобы убрать нанесенную на кожу надпись или рисунок, но не всегда результат совпадет с ожиданием, а иногда и вовсе возникают проблемы со здоровьем в виде различных кожных воспалений.
Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что свести татуировку можно, однако это длительный и зачастую непростой процесс.
«Существует лазерная терапия: лазеры, в которых весь импульс подается за ультракороткое время, то есть за секунду мощность проходит такая, как за ЭКГ. Огромное количество энергии за секунду. Пигмент просто взрывается. И за счет этого мы слой за слоем можем убирать татуировку. Но процесс длительный, потому что татуировка на разных слоях», — сказала эксперт.

Она добавила, что не любую татуировку можно свести, и здесь все зависит от цвета.
«Темные убрать легче, цветные — сложнее. Белые, желтые, оранжевые татуировки убрать практически невозможно», — подчеркнула врач.

По ее словам, процесс сведения татуировки не очень полезен для кожи, потому что лазер агрессивно воздействует на одну и ту же зону.
«Во-первых, это больно. Во-вторых, мы можем травмировать кожу и потерять ее первоначальный оттенок. Кожа на месте татуировки может быть светлее, чем кожа вокруг. В-третьих, это дороже, чем сам процесс нанесения татуировки», — добавила Ольга Малахова.

Читайте также:

Ученые нашли связь между татуировками и развитием рака

Россиянам раскрыли ещё одну опасность тату

В Коми на тату-мастера возбудили уголовное дело из-за татуировки
#ученые
#эксперт
#уголовное врач
#опасность
#кожа
#косметолог
#рисунки
#косметология
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки
Росстандарт подготовил поправки в ГОСТ о работе охранников школ и детсадов
02 ноября 2024, 10:28

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Охранников российских школ и детских садов обяжут иметь наручники, резиновые палки, оружие и бронежилет. Соответствующие поправки в ГОСТ были введены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В ГОСТе прописаны различные требования в обычных условиях и при усиленной охране объектов. В первом случае охранники по новым правилам должны иметь документы, подтверждающие факт их дополнительной физической подготовки. В частности, они могут посещать занятия по специфике оказания охранных услуг и практические тренировки по действиями при нападении или возникновении ЧС в школе или за её пределами.

Усиленная охрана объектов может быть введена в связи с повышенной опасностью во всём регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и в других случаях. В данных условиях охранники должны надевать бронежилеты и бронекаски, а также иметь при себе служебное оружие, сообщил в беседе с «Известиями» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года. Помимо указанного выше поправки обозначают порядок организации постов охраны на объектах, пропуска учащихся в здания, а также рассматривают ситуации проведения различных обследований объектов.

Читайте также:

Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ

В РФ предложили считать наличие детей личным достижением при поступлении в вуз

Минобрнауки намерен исключить ЕГЭ по иностранному языку для некоторых специальностей
#школы
#детские сады
#охрана
#гост
#изменения
#оружие
#чс
#поправки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на сколько увеличились продажи новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%
02 ноября 2024, 10:17

Фото: iStock/megaflopp

В октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В целом, продажи всех категорий автомобилей (легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) выросли на 47%, достигнув 199,5 тысяч единиц.

Продажи легких коммерческих автомобилей возросли на 54%, составив 16,2 тысячи единиц, грузовиков – на 2% до 13 тысяч, а автобусов – на 56% до 1,8 тысячи.

С начала года (январь-октябрь) в России было реализовано 1,54 миллиона новых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок отечественных автомобилей также показал рост на 31%, превысив 678 тысяч единиц.

С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили

Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая

Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
#транспорт
#движение
#качество
#рынок
#автобусы
#парковки
#рост
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников