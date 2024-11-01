Похоронили актрису сериала «Склифосовский» Татьяну Иванову

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Советская и российская актриса театра и телевидения Татьяна Иванова ушла из жизни на 78 году жизни. 31 октября её похоронили.
Актриса умерла в понедельник, информирует руководство Московского областного театра «Мособлдрама».
31 октября в Москве в похоронном доме «Хованский» прошла церемония прощания с Татьяной Ивановой. Похороны были незаметными — коллеги, которые работали на одной площадке с усопшей во время съёмок сериалов «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка» и «Склифосовский», не пришли проститься с актрисой. Рядом с Татьяной Ивановой были лишь члены семьи и самые близкие коллеги по театру.
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«28 октября 2024 года не стало заслуженной артистки России Татьяны Павловны Ивановой. Выражаем соболезнования семье, друзьям и коллегам Татьяны Павловны Ивановой. Светлая память!» — говорится в сообщении.
31 октября в Москве в похоронном доме «Хованский» прошла церемония прощания с Татьяной Ивановой. Похороны были незаметными — коллеги, которые работали на одной площадке с усопшей во время съёмок сериалов «Пятая стража», «Версия», «Зинка-москвичка» и «Склифосовский», не пришли проститься с актрисой. Рядом с Татьяной Ивановой были лишь члены семьи и самые близкие коллеги по театру.
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