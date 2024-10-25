Скончался экс-глава Госкомитета по телекоммуникациям Иванов

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Бывший глава комитета по телекоммуникациям Александр Иванов скончался.
«Родные близкие, друзья, сослуживцы, фонд «Ветераны связи» и фонд «Братское сердце» с глубоким прискорбием сообщают, что на 85-м году жизни скончался генерал-полковник Иванов Александр Анатольевич», — проинформировал журнал «Вестник связи».
Трагичную новость сообщил журнал «Вестник связи», подтвердивший кончину Александра Иванова и выразивший свои соболезнования.
«Он был нам добрым другом. Память о нём останется в наших сердцах навечно», — говорится в журнале.
Госкомитет по телекоммуникациям — предшественник министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. На данный момент глава комитета — Максут Шадаев.
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