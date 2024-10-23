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Ставшая звездой TikTok российская пенсионерка умерла в возрасте 98 лет

Российская TikTok-блогерша баба Маша умерла в возрасте 98 лет
23 октября 2024, 19:56
Фото: iStock/izzzy71

Фото: iStock/izzzy71

Российская TikTok-блогерша баба Маша скончалась в возрасте 98 лет. Об этом говорится в ее Telegram-канале.
За два дня до смерти на канале пожилой женщины было опубликовано видео, в котором она сообщила, что заболела и ей вызывали скорую помощь. Баба Маша рассказала, что благодаря помощи врачей ей стало легче.

Причина смерти не раскрывается.



Напомним, баба Маша опубликовала первое видео на платформе TikTok в 2021 году. Изначально она рассказывала зрителям о своей жизни и пела песни. Затем блог стал посвящен кулинарии. На аккаунте женщины было более 3 миллионов подписчиков.

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В Подмосковье обсудили стандарты расчистки дворов и дорог от снега
23 октября 2024, 19:43

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье обсудили стандарты и нововведения в расчистке дворов и дорог от снега во время сессии «Эффективное МБУ. Стандарты зимнего содержания территорий 2024-2025». Руководителям МБУ рассказали о нормативах в зарплате коммунальщиков, алгоритмах работы на территории и нормативах зимней уборки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всего участие в сессии приняли больше 200 человек, среди них 110 представителей от МБУ, 70 руководителей городских округов. Основной целью была определена выработка общих стандартов по содержанию и уборке Подмосковья зимой, а также обсуждение порядка действия при аномальной непогоде.
«Увеличение штата сотрудников плюс оснащенность механизацией должны дать положительные результаты. Основная задача — не допустить дискомфорта жителей региона. К примеру, мы уже совместно с коллегами из Мингосуправления Московской области упростили способ контроля за механизированными работами служб коммунального хозяйства. Если ранее приходилось на каждую единицу техники составлять отдельный маршрут, согласовывать его с инспектором, а затем вручную сверять данные маршрута, то теперь этот процесс стал автоматизированным. Все это сократит время сбора данных, а также устранит погрешности в системе оценки работы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Руководителям учреждений, занятых содержанием и уборкой территорий, дали рекомендации, как эффективно и быстро расчищать территории и обрабатывать их противогололедными реагентами.

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Психолог Коробейникова озвучила неочевидные признаки конфликтов в семье
23 октября 2024, 19:24

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Психолог Ольга Коробейникова заявила, что о разладе и конфликтной обстановке в семье свидетельствует отсутствие душевных диалогов и как таковых выяснений отношений.
Также о нехорошей обстановке дома говорит ситуация, при которой супруги готовы проводить время где угодно, лишь бы не дома.

«Есть выгоды определенного плана — сохранять эти отношения. Отношения сохраняются, а времени, которое проводит пара вместе, практически нет. И большей частью они это время разгружают на детей, но не друг с другом. Между ними всё время кто-то есть. Но друг с другом один на один, времени они прически уже не проводят», — добавила в беседе с Газета.ру Коробейникова.

А главный психолог кадрового центра Минздрава России по Новгородской области, практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс объяснил один из истоков фобического страха за своё здоровье.

«У некоторых людей стоит запрет на опасность. У них такой склад представлений, в котором опасность демонизирована. У них есть убеждение, что опасности обязательно нужно избежать, и что нельзя в ней находиться. Это убеждение противоречит объективной реальности. А у них есть навязчивое убеждение, что можно жить в полной безопасности, и что любая степень опасности — это очень плохо», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Ранее Врач-психиатр Денис Морозов заявлял, что депрессию могут повлечь тяжёлые заболевания, такие, как рак, инсульт, сахарный диабет и нейродегенеративные болезни.

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#психиатр
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Автоэксперт Сажин заявил о пагубных последствиях сокращения парковок во дворах
23 октября 2024, 19:11

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт Владимир Сажин раскритиковал идею о сокращении парковочных мест во дворах, поскольку это приведёт к расколу общества на богатых и бедных.
Он отметил, что неправильно забирать у человека желание иметь собственный автомобиль и парковать его возле дома.

Также он отметил, что подобные инициативы плохо скажутся на автопроме страны.

«На первый взгляд инициатива кажется правильной, но она, к сожалению, приведёт к расколу общества на богатых и бедных. Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но парализуем их производство. Автомобиль должен продаваться и ездить. Нельзя в один момент похоронить автомобили. Человек, который купил квартиру, хочет иметь и автомобиль в семье. Транспортная доступность не во всех городах хорошо развита, чтобы сокращать парковочные места в эконом-классе», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он отметил, что для решения проблемы парковок во дворах необходимо при строительстве жилищных комплексов разрабатывать и транспортную инфраструктуру.

А в Санкт-Петербурге скоро можно будет оплачивать парковку дистанционно в приложении. Такую функцию анонсировал сервис 2ГИС.

«Новая опция повысит удобство и сэкономит время автовладельцев – не нужно ходить в поиске столбика с номером парковки и скачивать отдельное приложение для оплаты – гораздо проще оплатить, не выходя из машины и навигатора», – приводит «Петербургский дневник» комментарий продакт-менеджера транспорта сервиса Михаила Скринника.

Ранее сообщалось, что парковка за 0 рублей в центре столицы станет доступной с начала ноября по итогам тестирования динамического тарифа.

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#машины
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Раскрыты планы Роскомнадзора по блокировке в мессенджерах
Глава РКН Липов: Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах
23 октября 2024, 18:27

Фото: iStock/scyther5

Роскомнадзор может начать блокировать звонки в мессенджерах для защиты граждан от мошенников. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов, передает РБК. По его словам, приложения должны разрешить пользователям самостоятельно выбирать ограничения на те или иные звонки.
«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», — привел он пример.
Липов подчеркнул, что для этого намерены разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам. Если они откажутся их выполнять, РКН ограничит возможность звонить через приложение, добавил он, отметив, что при такой блокировке сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут.

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#меры
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Легенды спецслужб СССР: женщины-экстрасенсы, предсказавшие бомбардировку Югославии и разоблачившие информатора США
23 октября 2024, 18:15

Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

В 1989 году по Указу Генштаба ВС СССР была создана самая секретная войсковая часть 10003, которую возглавил генерал-лейтенант Алексей Савин. Гости программы Андрея Малахова рассказали об уникальных операциях, которые проводили женщины-экстрасенсы. Одна предупредила о точечных бомбардировках Югославии, и благодаря ей спаслись тысячи людей. Другая вычислила в Москве предателя, который передавал информацию в США. В материале «Радио 1» расскажем уникальные истории женщин-экстрасенсов.

Алексей Савин создал курс, на котором все женщины-агенты могли изучить телепатию, обменяться знаниями и получить новый опыт, что стало настоящим прорывом. Отметим, что в то время агенты часто даже не были знакомы с друг с другом.
Алексей Савин и женщины-экстрасенсы (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Телепатическое общение с Киану Ривзом

В телестудию пришла одна из учениц Алексея Савина – Виктория Корчагина – первая рассекреченная женщина-телохранитель в России. Она познакомилась с генералом еще в 90-х и оказалась у него на курсе. Виктория отметила, что у нее был свой опыт канальной работы, но Савин научил её другой схеме, которой женщина до сих пор пользуется.

Впоследствии Виктория работала со многими голливудскими знаменитостями, из которых наиболее сильное впечатление произвел Киану Ривз. По словам Корчагиной, актер, без сомнения, наделен сверхспособностями.

«Мы с ним общались ментально. У него очень хороший навык, он пользуется полем, он пользуется каналом, это я могу сказать это совершенно точно», – заверила она.
Киану Ривз (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Корчагина также работала с Полом Маккартни и английской принцессой.

Сейчас Виктория является директором национальной ассоциации телохранителей и эта школа признана лучшей в мире, а сертификаты учреждения ценятся во многих странах.

Поимка предателя Дмитрия Полякова

При участии одной из учениц Савина Елены Олейник удалось обнаружить и остановить одного из самых громких предателей Дмитрия Полякова. Генерал ГРУ Поляков за 25 лет выдал спецслужбам США около полутора тысяч советских разведчиков и агентов, и некоторым из них это предательство стоило жизни.

Он вышел на контакт к ФБР в 1961 году и предложил свои услуги. 5 лет велись аналитические исследования, его сломали психологически, благодаря чему он сам выдал всю информацию о своих деяниях. 27 ноября 1987 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к смертной казни — он был расстрелян 15 марта 1988 года.

Вычислили бомбардировки в Югославии

Агент Маргарита Мишкина выяснила, когда и по каким целям будет налет со стороны авиации НАТО, благодаря которым удалось спасти сотни жизней.

«Ходили по домам, предупреждали. Более того, зная маршруты налетчиков, сбивали зенитные комплексы и сбивали самолеты Натовские на подходе к объектам на территории Сербии», — рассказал генерал.
Он отметил, что братьев сербов было жаль, хоть их страну «сдали и продали».
Фото: istock / 3D_generator

Бесконтактный бой

В воинской части 10003 также практиковали навыки бесконтактного боя. В ходе выполнения задачи офицер спецназа должен вовремя распознать откуда будет опасность, каким силами угрожает эта опасность, с какого направления. Во время обучения ученикам завязывали глаза, поскольку без зрительного контакта усиливаются остальные чувства. Бесконтактный бой отличается «мягкими» действиям, не как в привычной драке. В ходе тренировок человек лучше ощущает противника, может считать его действия и грамотно дать отпор.

«Алесей Юрьевич уникальный человек, это достояние России, не побоюсь этих слов. Человек, который аккумулировал знания, которые их собрал воедино, сделал школу прикладную и ее внедрил», — заявил один из учеников Савина.
Другая ученица генерала, экстрасенс Ольга Нарец рассказала, что может предвидеть будущее страны и всего мира. Говоря об СВО, она отметила, что России и ее гражданам необходимо было пройти непростые этапы развития.

«Мы сейчас проходим этот этап, надеемся что он завершится, у нас другого пути просто нет. Она (спецоперация) должна была уже закончится, мы же прекрасно понимаем. Мы прилагаем свои знания, свои усилия, свою духовную силу, для того, что бы это быстрее завершилось. Но я думаю также, все понимаю, что и с другой стороны аккумулируются некие силы, которым нужна совершенно другая история. Другое дело, что о духовности там речи быть не может. И они не к Богу идут, а от него», — заявила Ольга.
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В России вырос спрос на легковые авто с альтернативными двигателями
23 октября 2024, 18:13

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Данные банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» показали, что в России увеличился в 2,5 раза за год спрос на новые легковые авто с альтернативными двигателями.
При этом такие автомобили стали наиболее популярны в таких регионах, как Северный Кавказ, Сибирь, Юг и Поволжье.

«Рынок подержанных машин также в основном занят бензиновыми автомобилями. Но из-за высоких кредитных ставок спрос на них упал по сравнению с прошлым годом. Небольшой плюс по итогам трех кварталов этого года показали лишь электромобили — примерно в 3%, что можно объяснить высокими показателями ввоза таких машин», — прокомментировал в беседе с «Известиями» начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

А сотрудники ГИБДД Кемерова и прокуратуры проверили снегоуборочной техники в преддверие зимнего сезона.

«В преддверии наступающего зимнего сезона, начальник Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Кемерово, подполковник полиции Александр Родыгин и представитель прокуратуры областного центра провели инспекционную проверку организации, ответственной за содержание дорог и уборку снега», — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД Кузбасса.

Ранее собственник и руководитель автосервисов Андрей Мершиев заявил о том, что всесезонная резина может быть ненадёжна в конкретных погодных условиях, поэтому может представлять опасность для автомобилистов.

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Сотни ученых подтвердили наличие сознания у животных: к чему это приведет и как связано с ИИ
23 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/balhash

В апреле 2024 года международная команда ученых и философов выпустила «Нью-Йоркскую декларацию» о сознании животных. Она говорит о весомых научных доказательствах, что сознанием обладает не только человек, но также млекопитающие, птицы, и, не поверите, даже рыбы и ракообразные.
Как ученым удалось найти сознание у кого-то, кроме человека, к чему это может привести в будущем и как в этом всем замешан искусственный интеллект — в материале «Радио 1».

Как найти сознание у животного?

Все прошлое столетие ученые считали, что сознание может быть только у человека, так как лишь он обладает языком, создает и познает культуру. Однако ближе к концу XX века этот стереотип начал давать трещины, рассказывает нейробиолог, доктор наук, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ Константин Анохин. Первым звоночком стала статья Томаса Нагеля под названием «Каково быть летучей мышью?».

Фото: iStock/Connie Pinson

Дело в том, что люди оценивали наличие сознания и интеллект у животных, опираясь на свойственные человеку паттерны поведения. Однако летучие мыши опираются совсем на другие органы чувств, видят мир при помощи эхолокации. Как в таком случае узнать, способны ли они обладать сознанием?

Самым главным инструментом для определения сознания стал зеркальный тест Гэллапа. Люди, к примеру, могут пройти его только в возрасте полутора лет.

Животным наносили на лоб пятно белой краски без какого-либо запаха, а после наблюдали за их реакцией на зеркало. Если зверь замечал пятно и пытался его стереть, ученые заявляли о наличии у него собственного «Я».

Дальнейшие исследования поразили всех. Оказалось, что зеркальный тест проходят не только человек, гориллы и шимпанзе, но и слоны, дельфины, косатки, сороки. А затем пришло осознание, что зрение является главным способом познания мира далеко не у всех живых существ. По словам Констатина Анохина, аналог зеркального теста, но с акцентом на обоняние, позволил найти сознание у собак и даже подвязочной змеи из семейства ужеобразных.

Как возникает сознание?

Японские ученые заметили одну интересную деталь, проводя зеркальные тесты на мышах. Оказалось, что осознавать себя способны только те грызуны, что росли среди сородичей и были социально развиты. Мыши-отшельники не обращали никакого внимания на пятна на их мордочках.

Фото: iStock/Evgenyi_Eg

Некоторое время спустя выяснилось, что при рассматривании себя в зеркале у мышей активируются отдельные группы нейронов, которые также задействованы при контакте с другими мышами.

У человека, стоит отметить, есть те же самые нейроны, в тех же самых областях мозга. Они реагируют как на собственное отражение в зеркале, так и на других людей, что говорит о схожести механизмов построения социальных связей у человека и мышей.

Еще одним фактом в копилку утверждения о наличии сознания у животных стало исследование японского ученого Масанори Кодо. Он провел тесты на чистильщиках — маленьких аквариумных рыбках. Он рисовал фломастером коричневые точки у их рта. Точно также выглядят паразиты, которые прикрепляются к ним. В естественной среде они избавляются от них, когда трутся о камни на дне. А единственный способ узнать о паразите — посмотреть в отражение, например, в поверхность морской глади.

Результат, кажется, очевиден. Рыбки-чистильщики, которым нарисовали похожие на паразитов точки, смотрели на себя в отражении воды, а после терлись о камни, что говорило об их способности узнавать себя в зеркало.

Для чего исследовать сознание?

В свете сказанного возникает логичный вопрос. Для чего все эти знания и к чему приведут исследования? Кроме того, что есть очередную котлету или запеченную рыбу придется со слезами на глазах.
Нейробиолог Анохин объяснил, что ученые своими исследованиями сознания преследуют несколько целей.

Фото: iStock/zsv3207

Первая. Изучение сознания животных поможет лучше разобраться в сознании как явлении и в сознании собственном, которое, по распространенному мнению, все еще темный лес в научном поле.

Вторая. Мы находимся на заре зарождения сильного искусственного интеллекта. Что помешает условному мозгу, но не из плоти и крови, а системных плат и электричества, рано или поздно осознать себя? И как мы сможем понять, правда ли машина обрела разум или это все еще умелая имитация?

Третья. Этическая цель. Если животные способны осознавать себя, переживать и страдать на уровне сродни человеческому, то можем ли мы позволять себе в их отношении все то, что позволяем сейчас? Быть может, из-за нашего потребительского отношения к животным люди будущего будут смотреть на нас так же, как мы сейчас смотрим на рабовладельческие общества прошлого?

Что содержится в Нью-Йоркской декларации?

Документ подписали 480 исследователей со всего мира. Первые 40 подписей поставлены ведущими экспертами в области сознания человека.

Фото: iStock/kasto80

Первым тезисом утверждается, что млекопитающие и птицы обладают сознательным опытом, о чем говорят веские научные доказательства.

Второй тезис — есть высоковероятная возможность наличия сознания у всех позвоночных существ, включая рептилий, амфибий и рыб, а также большого количества беспозвоночных — головоногих моллюсков и десятиногих ракообразных.
«Когда существует реальная возможность осознанного опыта у животного, безответственно игнорировать эту возможность при принятии решений, затрагивающих это животное», — подчеркивается в декларации.

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В Реутове при масштабной реконструкции системы теплоснабжения, заменили 2 км труб
23 октября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Это относительно новая форма работы, когда администрация округа выезжает на одно из предприятий, чтобы дать людям возможность решить волнующие их проблемы, не покидая рабочих мест. Глава городского округа Реутов Филипп Науменко назвал ключевой темой в работе администрации назвал ЖКХ.
«Моя принципиальная позиция – надо не латать старое, а строить новое. Мы ведём масштабную реконструкцию системы теплоснабжения, заменили более 2 км труб. На следующий год запланировали капремонт двух котельных. Модернизируем водозаборный узел в северной части города. Всё это сделает оказание коммунальных услуг в Реутове более надёжным и бесперебойным», – заверил глава.
Он также рассказал о развитии сферы образования и здравоохранения.
«Из 10 школ девять у нас – в зелёной зоне областного рейтинга. Единственную «желтую» тоже, надеюсь, в ближайшее время подтянем. Очередей в детские сады нет, мест всем хватает», – отметил он.
Науменко проинформировал жителей о проведении диспансеризации и вакцинации на предприятиях. Специалисты реутовских поликлиник всегда готовы приехать провести скрининг здоровья жителей. Во время выездной администрации сотрудники водоканала также могли сделать прививку от гриппа.

В завершении встречи глава муниципалитета поблагодарил сотрудников водоканала за труд, результат которого все жители ощущают на себе ежедневно.

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#теплоснабжение
#трубы
#филипп науменко
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#подмосковье
#московская область
#жкх
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В Московской области на шести дорогах отремонтировали искусственные неровности
23 октября 2024, 17:30

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора восстановили повреждённые асфальтобетонные и резинокордовые искусственные дорожные неровности на шести региональных дорогах Московской области. Ремонт проводился в рамках летнего обслуживания дорожной сети, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Неровности были были восстановлены на улицах Угрешская в Дзержинском и Кузнецкий Мост в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино. Кроме того, ремонтные работы проводились на дорогах в деревнях Сельниково городского округа Коломна, Давыдово Орехово-Зуевского округа, Нефедьево и на улице Панфилова в посёлке Нахабино городского округа Красногорск.

Искусственные неровности устанавливаются для снижения скорости движения вблизи социально значимых объектов и в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрёстках.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят осмотр и плановый ремонт всех элементов, влияющих на безопасность движения, таких как ограждения, светофоры, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности.

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#ремонт дорог
#подмосковье
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