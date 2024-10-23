Ставшая звездой TikTok российская пенсионерка умерла в возрасте 98 лет

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Российская TikTok-блогерша баба Маша скончалась в возрасте 98 лет. Об этом говорится в ее Telegram-канале.
За два дня до смерти на канале пожилой женщины было опубликовано видео, в котором она сообщила, что заболела и ей вызывали скорую помощь. Баба Маша рассказала, что благодаря помощи врачей ей стало легче.
Причина смерти не раскрывается.
Напомним, баба Маша опубликовала первое видео на платформе TikTok в 2021 году. Изначально она рассказывала зрителям о своей жизни и пела песни. Затем блог стал посвящен кулинарии. На аккаунте женщины было более 3 миллионов подписчиков.
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Причина смерти не раскрывается.
Напомним, баба Маша опубликовала первое видео на платформе TikTok в 2021 году. Изначально она рассказывала зрителям о своей жизни и пела песни. Затем блог стал посвящен кулинарии. На аккаунте женщины было более 3 миллионов подписчиков.
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Екатерина Коршунова