Режиссёр «Улиц разбитых фонарей» Москвитин умер на 72-м году жизни

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Режиссёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в пресс-службе Высшей школы режиссёров и сценаристов (ВШРиС).
Студенты, преподаватели и администрация учебного заведения выразили соболезнования в связи с кончиной мастера Игоря Москвитина. Его не стало накануне, 24 октября.
Причина смерти не озвучивается.
Москвитин окончил режиссёрский факультет Ленинградского театрального института в 1975 году. Он снял несколько десятков серий некогда имевших большую популярность «Улиц разбитых фонарей». Также к некоторым сериям он самостоятельно написал сценарии. Помимо этого режиссёр известен участием в проектах «Агент национальной безопасности» и «Дорожный Патруль».
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Причина смерти не озвучивается.
Москвитин окончил режиссёрский факультет Ленинградского театрального института в 1975 году. Он снял несколько десятков серий некогда имевших большую популярность «Улиц разбитых фонарей». Также к некоторым сериям он самостоятельно написал сценарии. Помимо этого режиссёр известен участием в проектах «Агент национальной безопасности» и «Дорожный Патруль».
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Анастасия Чинкова