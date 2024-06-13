Скончался Герой СССР, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов

Фото: РИА Новости/Александр Макаров
Ушёл из жизни Герой СССР, лётчик-космонавт Вячеслав Зудов. Ему было 82 года. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
Его похоронят 14 июня на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.
В 1976 году Зудов оказался среди участников единственной нештатной посадки советского пилотируемого космического корабля на воду. Тогда «Союз-23» приземлился на озеро Тенгиз, однако парашют не отсоединился, наполнился водой и перевернул корабль. Несколько часов длилась операция по спасению членов экипажа. За проявленные мужество и героизм Зудова наградили медалью Героя СССР и орденом Ленина.
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