Скончался режиссер сериала «Клан Сопрано» Ли Тамахори
Режиссер сериала «Клан Сопрано» Ли Тамахори скончался после борьбы с болезнью Паркинсона. Об этом сообщил новостной портал 1news.
В последние минуты жизни рядом с режиссером была его семья. Тамахори скончался на 75-м году жизни.
Ли Тамахори родился в Веллингтоне, Новая Зеландия, в 1950 году. Свою карьеру он начал как фотограф, а затем стал оператором рекламных роликов для новозеландской киностудии. Клипы Тамахори неоднократно удостаивались международных наград.
Режиссерский дебют Ли состоялся с полнометражным фильмом «Однажды были воины». За свою карьеру он снял 26 фильмов. Наибольшую известность получили такие работы, как «На грани», «Пророк», «Двойник дьявола», и другие.
