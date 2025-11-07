Достижения.рф

Скончался режиссер сериала «Клан Сопрано» Ли Тамахори

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Режиссер сериала «Клан Сопрано» Ли Тамахори скончался после борьбы с болезнью Паркинсона. Об этом сообщил новостной портал 1news.



В последние минуты жизни рядом с режиссером была его семья. Тамахори скончался на 75-м году жизни.

Ли Тамахори родился в Веллингтоне, Новая Зеландия, в 1950 году. Свою карьеру он начал как фотограф, а затем стал оператором рекламных роликов для новозеландской киностудии. Клипы Тамахори неоднократно удостаивались международных наград.

Режиссерский дебют Ли состоялся с полнометражным фильмом «Однажды были воины». За свою карьеру он снял 26 фильмов. Наибольшую известность получили такие работы, как «На грани», «Пророк», «Двойник дьявола», и другие.

Екатерина Коршунова

