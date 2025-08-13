Скончался «гроза шпионов», полковник КГБ Владимир Зайцев
На 78-м году жизни скончался вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Зайцев. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.
В сообщении руководство «Альфы» выразило глубочайшие соболезнования в связи с кончиной полковника.
Владимир Зайцев родился в 1948 году в Подмосковье. С 1982 по 1992 год он служил в группе «А» Седьмого управления КГБ СССР. Также участвовал в операции по освобождению захваченного пассажирского самолёта в Тбилиси в 1982 году. Кроме того, полковник совершил боевые командировки в охваченный войной Афганистан. После службы в КГБ был помощником председателя правительства по силовому блоку.
Зайцев награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество». Являлся почётным сотрудником госбезопасности.
Читайте также: