Достижения.рф

Скончался «гроза шпионов», полковник КГБ Владимир Зайцев

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 78-м году жизни скончался вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Зайцев. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.



В сообщении руководство «Альфы» выразило глубочайшие соболезнования в связи с кончиной полковника.

Владимир Зайцев родился в 1948 году в Подмосковье. С 1982 по 1992 год он служил в группе «А» Седьмого управления КГБ СССР. Также участвовал в операции по освобождению захваченного пассажирского самолёта в Тбилиси в 1982 году. Кроме того, полковник совершил боевые командировки в охваченный войной Афганистан. После службы в КГБ был помощником председателя правительства по силовому блоку.

Зайцев награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество». Являлся почётным сотрудником госбезопасности.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0