Достижения.рф

Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов найден мёртвым на окраине Балашихи

Тело известного кикбоксёра Дмитрия Лиходумова обнаружено на пустыре в Подмосковье
Фото: Istock/Bulat Silvia

В подмосковной Балашихе было найдено тело знаменитого российского кикбоксёра Дмитрия Лиходумова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



50-летний спортсмен, многократный чемпион России, призёр международных турниров и экс-обладатель титула чемпиона мира, скончался при невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, на его теле были обнаружены следы насильственной смерти, включая возможные травмы от ударов и наезда автомобиля.

Лиходумов большую часть жизни провёл на Украине, куда переехал из Липецка более 20 лет назад. Однако после начавшегося конфликта в стране он вернулся в Россию и поселился в Балашихе. Известно, что спортсмен вел уединённый образ жизни и отказывался от работы в местных спортивных секциях, несмотря на предложения знакомых.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0