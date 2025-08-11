Чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов найден мёртвым на окраине Балашихи

11 августа 2025, 20:25

Тело известного кикбоксёра Дмитрия Лиходумова обнаружено на пустыре в Подмосковье

Фото: Istock/Bulat Silvia

В подмосковной Балашихе было найдено тело знаменитого российского кикбоксёра Дмитрия Лиходумова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.