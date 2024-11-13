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Скончался известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин

Фото: iStock/trofimich

Фото: iStock/trofimich

Ушел из жизни знаменитый шеф-повар и журналист Алексей Зимин. Ему было 52 года. О его смерти сообщил литератор и гастрожурналист Роман Лошманов в своем Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – написал Лошманов.

При этом причина смерти Зимина не называется.



Шеф-повар родился в Дубне в 1971 году. Он стал автором и ведущим телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», курировал гастрономический фестиваля «Праздник Еды». Кроме того, он был главредом различных изданий.

В 2015 году Зимин переехал в Лондон. Там он занимался ресторанным и медиа-бизнесом.

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#праздник
#медиа
#повар
#рф
Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей
13 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Размер пенсионных выплат в России следует привязать к количеству детей. Такое мнение высказал демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.
В своём докладе, выдержки из которого цитирует ТАСС, специалист отметил, что делать расчёт пенсии следует исходя не только из трудового, но и из родительского вклада в общество, для чего следует принимать во внимание число рождённых и воспитанных детей.

По его мнению, активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.

Тимаков также считает неэффективным перенос основной массы материнского капитала на первого ребёнка. По мнению эксперта, необходимо стимулировать рождение второго и особенно третьего ребёнка в семье.

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#пенсии
#политика
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#общество
#страны
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На маршруты Мострансавто вывели 68 дополнительных автобусов
13 ноября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

68 автобусов добавили на наиболее востребованные маршруты Мострансавто в 12 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах — это прямой отклик на запросы жителей», — сказал и.о. генерального директора компании «Мострансавто» Дмитрий Минченко.
Он добавил, что сокращение интервалов между автобусами и улучшение транспортной доступности особенно важно в условиях постоянного роста населения региона, и заверил, что работа по развитию автобусного сообщения будет продолжаться.

В областном Минтрансе напомнили, что оплатить проезд на автобусах Мострансавто можно только безналично — банковской, транспортной или социальной картой.

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#московская область
#общественный транспорт
#подмосковье
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В Кашире глава округа Шувалов провёл расширенное оперативное совещание
13 ноября 2024, 10:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов провёл расширенное оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы готовности коммунальных служб к зиме, здравоохранения и графика движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кроме того, на совещании были затронуты такие темы, как отработка управляющими компаниями обращений граждан, нарушения правил использования канализации жильцами многоквартирных домов, а также были определены задачи на ближайшую неделю.

В Кашире-2 продолжается поквартирный запуск отопления. Шувалов поручил разобраться с проблемой температуры горячей воды в некоторых многоквартирных домах.

В Каширской больнице в сентябре было принято на работу четыре новых врача и трудоустроилось шесть медицинских сестёр.

Глава округа также обратил внимание на необходимость ремонта моста в Богатищево-Епишино, который активно используется местным населением.

ГБУ МО «Мосавтодор» занимается обустройством остановок общественного транспорта в посёлке Ледово рядом с улицей Кржижановского и деревне Железня.

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#кашира
#подмосковье
#проверки
#отопление
#дороги
#здравоохранение
#жители
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Суд признал Блиновскую банкротом
Суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества
13 ноября 2024, 10:33

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)

Арбитражный суд Москвы по заявлению «королевы марафонов» Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что банкротом также могут признать супруга Блиновской Алексея. Соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 млн рублей поступило от Сбербанка в Арбитражный суд Ярославской области.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» частично признала вину по делу о неуплате налогов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Елену Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 млн рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также неправомерном обороте средств платежей.

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#елена блиновская
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Детсадовцев из Серебряных Прудов познакомили с роботом-рассказчиком
13 ноября 2024, 10:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Робот-рассказчик Tale- Bot Pro познакомил с основами программирования ребят из детского сада «Тополёк» при Совхозной школе городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Робот Tale- Bot Pro программируется кнопками «вперед-назад-влево-вправо», размещёнными у него на корпусе. Подъезжая к определенной клетке со встроенным головным сообщением, робот произносит предустановленный текст, давая инструкции или команды для дальнейшего программирования. Он также умеет поощрять правильное выполнение заданий», — говорится в сообщении.
Встречу с роботом провела для детей воспитательница Анна Гаврилина в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сад» на тематической неделе «Инновационные технологии и практики».

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#серебряные пруды
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#робот
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На встрече с администрацией Жуковского обсудят работу управляющих компаний
13 ноября 2024, 10:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском в пятницу, 15 ноября, пройдёт встреча с жителями города в формате выездной администрации. Главной темой станет работа управляющих организаций, сообщили в пресс-службе городского округа.
«На встрече будут присутствовать глава Жуковского Борис Аубакиров, его заместители, представители управляющих компаний «Наукоград», «Парк Сити», «Объединение ЖК системы» и «ЖилВек». Жители смогут задать любой волнующий их вопрос о работе управляющей компании или затронуть другие темы, а также оставить письменное заявление. Предварительная запись не требуется. Приглашаются все желающие», – сказали в администрации.
Встреча состоится в офисном здании управляющей компании «Парк Сити», по адресу: улица Амет-Хан Султана, 13а. Начало – в 18:00.

Как отметили в пресс-службе, выездные администрации проводятся регулярно в разных микрорайонах Жуковского.

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В Орехово-Зуевском округе начали ремонтные работы во втором корпусе «Демиховского лицея»
13 ноября 2024, 10:11

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Подрядчик приступил к капитальному ремонту второго корпуса «Демиховского лицея», расположенного по адресу: д. Демихово, ул. Заводская, д. 7. Министерство строительного комплекса Московской области сообщает о начале демонтажа внутренних конструкций.
Ремонт проводится в рамках президентской программы обновления образовательных учреждений.
«На объекте 15 рабочих и 2 единицы техники. Ведется демонтаж внутренних конструкций – полов, потолков, инженерных сетей и оборудования», — уточняется в сообщении.
Площадь здания составляет 1402 квадратных метра. Согласно проекту ремонта, будут проведены кровельные и фасадные работы, установка входных групп, замена систем отопления, вентиляции и канализации, а также внутренняя отделка. Кроме того, строители благоустроят прилегающую территорию, закупят новое оборудование и мебель.

Планируется, что лицей откроет свои двери после ремонта 1 сентября 2025 года.

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В Серебряных Прудах полицейские почтили память погибших коллег
13 ноября 2024, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные пруды

В Серебряных Прудах сотрудники правоохранительных органов почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Руководство отдела МВД России в городском округе Серебряные Пруды почтило память старшего сержанта патрульно-постовой службы Сергея Юрьева. Он погиб при исполнении служебных обязанностей. В 2001 году Юрьев, будучи частью сводного отряда ГУ МВД России по Московской области, отправился в командировку, где получил смертельное ранение.

За проявленную храбрость и мужество он был посмертно награждён Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2002 года.

Кроме того, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также и почтили их память минутой молчания.

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В Шаховской отремонтируют спорткомплекс на 1-й Советской улице
13 ноября 2024, 09:48

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт спортивного комплекса проведут в рабочем посёлке Шаховская, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Шаховская, 1-я Советская улица, дом №61. Кроме того, обязанности подрядчика входит поставка всего оборудования, необходимого для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Площадь спорткомплекса составляет более 970 квадратных метров. Завершить капремонт планируется в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 108 миллионов 616 тысяч 693 рубля 93 копейки, заявки принимаются до 28 ноября.

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