Скончался известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин

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Ушел из жизни знаменитый шеф-повар и журналист Алексей Зимин. Ему было 52 года. О его смерти сообщил литератор и гастрожурналист Роман Лошманов в своем Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – написал Лошманов.
При этом причина смерти Зимина не называется.
Шеф-повар родился в Дубне в 1971 году. Он стал автором и ведущим телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», курировал гастрономический фестиваля «Праздник Еды». Кроме того, он был главредом различных изданий.
В 2015 году Зимин переехал в Лондон. Там он занимался ресторанным и медиа-бизнесом.
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