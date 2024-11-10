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Умер пресс-секретарь певца Shaman

Baza: в Москве умер пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский
Фото: istockphoto.com/ru/jorgeantonio

Фото: istockphoto.com/ru/jorgeantonio

В Москве умер пресс-секретарь певца Shaman (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 40-летний журналист скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако его не удалось спасти.

Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил и директор Дронова Александр Качан.



Коробков-Землянский до сотрудничества с Shaman работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и занимал пост директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

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В Домодедово отменили ограничения в работе самолётов
10 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ Sergey Strelkov

Пресс-служба авиагавани рассказала РИА Новости, что все ограничения на прилет и вылет в аэропорту Домодедово сняты в 10.32 по московскому времени.
«В 10.32 все ограничения на прилет и на вылет сняты. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщают сотрудники аэропорта Домодедово.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения, чтобы обеспечить безопасность полётов гражданских рейсов. Данные ограничения ввели с 8:03 по московскому времени. Также ограничения ввели в воздушной гавани Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в Телеграм-канале рассказывал, что системы противовоздушной обороны отражают массированный налет дронов Вооружённых сил Украины на столицу. Средства ПВО сбили еще семь вражеских беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

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Аэропорты Домодедово и Жуковский ограничили полеты из-за атаки дронов на Москву
Росавиация: работу аэропортов Домодедово и Жуковский временно ограничили
10 ноября 2024, 10:45

Фото: istockphoto.com/ru/Aleksei Mitrushkin

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко, передает РБК.
Ограничения были введены с 8:03 мск. Уточняется, что в обеих воздушных гаванях действуют ограничения на прием и вылет самолетов.

В данный момент ограничения также действуют и в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Собянин: В Раменском сбили четыре летевших на Москву украинских БПЛА
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#ограничения
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#домодедово
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В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
В Шереметьево с 09:45 ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов
10 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto.com/ru/Chalabala

Временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево в Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пишет Росавиация в Telegram-канале.
Отмечается, что ограничения введены с 09:45 мск. Согласно информации ведомства, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 32 сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву. Силы ПВО сбили еще 7 дронов в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россия стала мировым лидером по росту числа потребителей кофе
10 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/Farknot_Architect

Россия, являясь крупнейшим потребителем кофе в мире, стала лидером по росту числа употребляющего этот напиток населения — сразу на 7,1% до 306 тысяч тонн в год. Об этом ссылкой на отчет Международной организации по кофе сообщает РИА Новости. Вместе с Россией, как отмечается, нарастить потребление бодрящего смогла Франция, но лишь на 1,6%.
«Россия была одним из двух крупнейших потребителей, по которым отмечен рост: потребление выросло на 7,1% до 5,1 миллиона мешков», — отмечают аналитики.
Согласно данным отчета, другие страны с большим количеством любителей кофе нарастить потребление не смогли, динамика оказалась, наоборот, отрицательной: США — на 5,9%, Германия — на 5,5%, Япония — на 7,1%, Италия — на 2,7%, Канада — на 9,5%, Великобритания — на 6,9%.

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Путин назвал угрозу для суверенитета России
Путин: экстремизм в любом виде угрожает суверенитету России и безопасности людей
10 ноября 2024, 00:53

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Экстремизм в любом его обличии угрожает суверенитету России и безопасности граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения с поздравлениями для сотрудников органов внутренних дел, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник. По его словам, для борьбы с экстремизмом необходимы активность и наступательность.
«Активность и наступательность необходимы и в пресечении экстремизма. В любой форме, в любом обличии он угрожает нашему суверенитету, конституционному порядку и безопасности людей», — отметил он.
Российский лидер также подчеркнул, что граждане ждут от работников органов внутренних дел новых достижений и еще большей отдачи.

Ранее Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

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#праздник
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Путин ужесточил наказание для организаторов незаконной миграции
Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
10 ноября 2024, 00:17

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.

Ранее Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. Соответствующий документ также появился на официальном портале опубликования правовых актов. Соглашение закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНДР. Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство.

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Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов
09 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/ Ritthichai

Президент России Владимир Путин запретил передавать посредникам права и обязанности по проведению комплексного экзамена для мигрантов. На сайте официального опубликования правовых актов появились соответствующие изменения в законе «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Мигранты обязаны сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, чтобы они могли получить разрешение о временном проживании, разрешение на работу или патент, вид на жительство. Ранее это тестирование имели право принимать третьи лица на коммерческой основе. Сейчас экзаменовать и выдавать подтверждающие сдачу теста документы могут лишь госучреждения из перечня правительства РФ.

Правительство будет включать новых экзаменаторов в список, учитывая предложения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Оно также будет согласовывать кандидатов с МВД и Рособрнадзором.

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#патент
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В Коломне прошёл православный фестиваль молодёжи
09 ноября 2024, 19:50

Фото: Дмитрий Проскурин

В Коломенской духовной семинарии прошёл пятый православный фестиваль молодёжи «День народного единства», в котором участвовало больше 160 детей и подростков из православных и общественных объединений, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На мероприятии был молебен, молодёжь побывала на экскурсии по Коломенской семинарии, а также на конференции с участием митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе поблагодарила Владыку Павла и отметила, что именно он предложил масштабировать традиционные дни православной молодёжи.

«Русская Православная Церковь принимает активное участие в жизни наших молодых ребят. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши добрые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится тепло, легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы поддерживаем их и наставляем на правильный путь», — подчеркнула Швелидзе.

Перед началом конференции «Народное единство. Вчера и сегодня» митрополит Крутицкий и Коломенский Павел провели торжественный молебен — его совершили в Трехсвятительском храме Коломенской семинарии.

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#рпц
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Московская клиника предложила бесплатно оплодотворить клиенток спермой Павла Дурова
RTVI: московская клиника ЭКО бесплатно оплодотворяет клиенток спермой Дурова
09 ноября 2024, 19:27

Павел Дуров (Фото: riamediabank.ru/Валерий Левитин)

Одна из московских клиник предложила клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает RTVI.
Уточняется, что все расходы за процедуру якобы взял на себя сам Дуров. Согласно информации источника, чтобы получить услугу, необходимо пройти особый отбор.

По словам представителя клиники, биоматериал оказался в распоряжении медучреждения благодаря стечению обстоятельств.

Напомним, 29 июля этого года Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил поделиться биологическим материалом. Сначала Дуров подумал, что это шутка, после чего все же пошел и сдал сперму. На 2024 год у предпринимателя есть более ста биологических детей в 12 странах мира.

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