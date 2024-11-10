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В Москве умер пресс-секретарь певца Shaman (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 40-летний журналист скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако его не удалось спасти.
Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил и директор Дронова Александр Качан.
Коробков-Землянский до сотрудничества с Shaman работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и занимал пост директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы».
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Информацию о смерти Коробкова-Землянского также подтвердил и директор Дронова Александр Качан.
Коробков-Землянский до сотрудничества с Shaman работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и занимал пост директора по коммуникациям «Европейской медиагруппы».
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Екатерина Коршунова