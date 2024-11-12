Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани

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В Барнауле скончался актёр Алтайского государственного театра для детей молодёжи, заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани. Зрителю он запомнился также исполнением роли Олега Кошевого в постановке «Молодая гвардия» по роману Александра Фадеева.
Актёру было 82 года, сообщает пресс-служба театра. Молодёжному театру Алтая он отдал более 40 лет. Коллеги-актёры, руководство и сотрудники театра выражают глубокие соболезнования родным и близким почившего артиста.
Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». В 1968 году он приехал в Барнаул и поступил в труппу Алтайского краевого театра юного зрителя (так тогда назывался театр).
На сцене Асатиани сыграл около двухсот ролей. Кроме Олега Кошевого, это Павка Корчагин в «Драматической песне» по роману Островского, Метелица в «Разгроме» по Фадееву, Робин Гуд в «Стреле Робин Гуда», Адуев в «Обыкновенной истории» по Гончарову, Сальери в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину, Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города». Сыграл он также в постановках «Женитьба» и «Ревизор» по Гоголю, «Тартюф» по Мольеру, «Ромео и Джульетта» по Шекспиру.
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Георгий Асатиани родился в Саратове. Уже в 12 лет в составе хора принимал участие в постановках Саратовского театра оперы и балета имени Чернышевского «Кармен» и «Пиковая дама». В 1968 году он приехал в Барнаул и поступил в труппу Алтайского краевого театра юного зрителя (так тогда назывался театр).
На сцене Асатиани сыграл около двухсот ролей. Кроме Олега Кошевого, это Павка Корчагин в «Драматической песне» по роману Островского, Метелица в «Разгроме» по Фадееву, Робин Гуд в «Стреле Робин Гуда», Адуев в «Обыкновенной истории» по Гончарову, Сальери в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину, Гудвин в «Волшебнике Изумрудного города». Сыграл он также в постановках «Женитьба» и «Ревизор» по Гоголю, «Тартюф» по Мольеру, «Ромео и Джульетта» по Шекспиру.
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Александр Бойцов