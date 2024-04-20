Скончался «мебельный король» Сергей Зуев

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В московской клинике скончался основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что адвокат Зуева Станислав Акимов подтвердил его смерть. По словам Акимова, для родных погибшего и для него самого смерть бизнесмена стала абсолютной неожиданностью.
Уточняется, что ранее Зуеву провели успешную операцию и медицинское обследование.
Напомним, Сергей Зуев создал один из первых гипермаркетов мебели «Три кита» и попал под следствие по обвинению в контрабанде. Бизнесмен провел в заключении несколько лет и потерял контроль над своей компанией. После отбывания тюремного срока Зуев пытался вернуть свои активы, однако безуспешно.
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