Скончался знаменитый немецкий актер
В возрасте 81 года скончался знаменитый немецкий актер Удо Кир. Об этом сообщил японский режиссер и разработчик игр Хидео Кодзима в своих соцсетях, пишет РИА Новости.
Производитель отметил, что Удо стал настоящей иконой своего времени. Он выразил соболезнования, сказав, что таких больше не будет. Режиссер добавил, что никогда не забудет актера.
Мужчина родился 14 октября 1944 года в Германии. Актер известен своими ролями в кино и озвучиванием персонажей. Он планировал участвовать в создании хоррор-игры OD от японского разработчика.
