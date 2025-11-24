24 ноября 2025, 10:09

Немецкий актер Удо Кир умер в возрасте 81 года

Фото: iStock/Diy13

В возрасте 81 года скончался знаменитый немецкий актер Удо Кир. Об этом сообщил японский режиссер и разработчик игр Хидео Кодзима в своих соцсетях, пишет РИА Новости.