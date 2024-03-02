Скончался народный артист России и Украины Валерий Ивченко

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На 85-м году ушел из жизни Валерий Ивченко - народный артист России и Украины, актер БДТ имени Г. А. Товстоногова, сообщили в пресс-службе театра.
Подробности о времени и месте прощания будут объявлены позже.
Ивченко родился в Харьковской области и получил образование в студии Харьковского драматического театра имени Шевченко, где он также работал в течение 15 лет. Его талант был замечен и в других театрах, включая Николаевский художественный драматический театр имени Чкалова и Киевский драматический театр имени Ивана Франко.
В 1983 году Ивченко принял предложение о работе в Большом драматическом театре в Ленинграде, где он оставался до конца своих дней. В 2015 году его вклад в искусство был отмечен благодарностью президента Российской Федерации. Он также снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Сирано де Бержерак», «Крот 2» и «Брежнев».
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Ивченко родился в Харьковской области и получил образование в студии Харьковского драматического театра имени Шевченко, где он также работал в течение 15 лет. Его талант был замечен и в других театрах, включая Николаевский художественный драматический театр имени Чкалова и Киевский драматический театр имени Ивана Франко.
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Артем Кузьмин