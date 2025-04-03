Скончался народный художник СССР Алексей Ткачёв

Народный художник СССР Алексей Ткачёв (Фото: РИА Новости/ Лев Иванов)
Сегодня, 3 апреля, умер народный художник СССР, академик Российской академии художеств Алексей Ткачёв, ему было 99 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.
Президиум академии выразил соболезнования ученикам и близким художника. Прощание с ним планируется провести в деревне Малый городок Тверской области, где жил Ткачёв.
Самые известные работы живописца — «Между боями», «За землю, за волю», «Пора сенокосная», «Мать», «Прачки», «Ветреный день», «В трудные годы».
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Самые известные работы живописца — «Между боями», «За землю, за волю», «Пора сенокосная», «Мать», «Прачки», «Ветреный день», «В трудные годы».
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Анастасия Чубина