В Раменском В ДК «Сатурн» торжественно открылась выставка Михаила Пилюгина «Родители»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
23 марта в малом зале ДК «Сатурн» состоялось торжественное открытие выставки «Родители» Михаила Пилюгина. Экспозиция, посвящённая семье и родительскому влиянию, будет доступна для посетителей до 8 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Разносторонность — моя фишка. У меня разные настроения, разные понимания сюжета, поэтому здесь в ход идет всё — и акварель, и карандаш», — подчеркнул художник.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский
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