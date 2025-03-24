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В Раменском В ДК «Сатурн» торжественно открылась выставка Михаила Пилюгина «Родители»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

23 марта в малом зале ДК «Сатурн» состоялось торжественное открытие выставки «Родители» Михаила Пилюгина. Экспозиция, посвящённая семье и родительскому влиянию, будет доступна для посетителей до 8 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Михаил Пилюгин — член «ВТОО Союз художников России» и МОСХ России, родился в 1958 году в Мичуринске Тамбовской области в семье художников. Он окончил художественную школу им. А. М. Герасимова и МХПУ им. М. И. Калинина. Хотя Пилюгин известен в первую очередь как график, на этой выставке представлены его работы в различных жанрах и техниках, включая живопись и смешанные техники.

«Разносторонность — моя фишка. У меня разные настроения, разные понимания сюжета, поэтому здесь в ход идет всё — и акварель, и карандаш», — подчеркнул художник.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Экспозиция «Родители» объединяет произведения самого Михаила Пилюгина и его отца, позволяя зрителям глубже осмыслить тему семейных связей. ДК «Сатурн» приглашает всех желающих посетить выставку до 8 апреля.

Возрастное ограничение: 12+.

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#раменский городской округ
#подмосковье
#искусство
Спортсменки из Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке России по маунтинбайку
24 марта 2025, 17:53

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменки из Подмосковья выиграли золотую и бронзовую медали на первом этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финальных заездах I этапа Кубка России среди женщин в дисциплине «короткий круг» победу одержала Александра Ушакова из Краснознаменска, заняв первое место. Серебро и бронза достались велогонщицам из Чувашии.

В соревнованиях среди девушек 13–14 лет в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг» бронзовую медаль завоевала Софья Пантеева из Сергиева Посада. Лидерами стали спортсменки из Ставропольского края и Калининградской области. В заездах приняли участие 16 человек.

Стоит отметить, что неделей ранее Софья Пантеева выиграла серебряную медаль на этапе Всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием». В этой же категории среди юношей 13–14 лет третье место занял Николай Крылов из городского округа Одинцово.

I этап Кубка России и Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов 13–16 лет прошли в поселке Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Турнир организован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#подмосковье
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Московский областной конкурс хоров мальчиков собрал в Дубне 1 тыс. участников
24 марта 2025, 17:47

Около тысячи участников из более чем 30 коллективов продемонстрировали вокальное мастерство на Х Московском областном открытом конкурсе хоров мальчиков. Он прошёл в Дубне и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
У каждого коллектива обязательным в программе было произведение на тему войны.
«Это патриотическое воспитание, продолжение, память. Все выбрали разные произведения. Наш хор, например, исполнил песню «Поклонимся великим тем годам», – рассказала директор хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» Ольга Миронова.
В программе также прозвучали произведения русских классиков, духовные песнопения и фольклор. Участниками конкурса стали не только коллективы столичного региона, но и гости из Смоленска, Рязани, Иванова и Великого Новгорода. Конкурс проводится в десятый раз. Постоянные члены жюри отметили рост его уровня.
«Более 10 лет назад этот конкурс учредили администрация города и Министерство культуры Московской области. Это было правильное решение: благодаря высокому уровню организации конкурс привлекает лучшие хоры мальчиков со всей страны. В эти дни Дубна подтверждает звание хоровой столицы не только Подмосковья, но и всей России», – сказал глава городского округа Максим Тихомиров.
Гран-при конкурса жюри присудило концертному хору хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».


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#максим тихомиров
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#московская область
#хор
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Школьники из Дубны пообщались с космонавтами с МКС
24 марта 2025, 17:41

Два ученика из Дубны стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по астрономии — десятиклассник Дмитрий Гомзин и девятиклассник Владимир Дубинин. Оба учатся в Московском областном физико-математическом лицее имени академика В. Г. Кадышевского, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В течение недели «Физтех-лицей» принимал участников олимпиады из 48 регионов России. Сегодня в Технопарке состоялась торжественная церемония закрытия.

«Поздравляю ребят и их педагогов с этой значимой победой и желаю продолжать это невероятное путешествие в мир науки. Уверен, у вас всё получится!», — сказал школьников глава Дубны Максим Тихомиров.

Одним из самых ярких событий для финалистов стала поездка в Центр управления полётами, где они получили возможность пообщаться с космонавтами с МКС. Ребята вышли с ними на прямую связь и задали вопросы.

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#дубна
#космос
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В Шатуре провели тактические учения по тушению природных пожаров
24 марта 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

У деревни Дмитровка прошли специальные пожарно-тактические учения, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Согласно легенде, сотрудник лесной охраны обнаружил три очага возгорания. Сухую траву поджёг злоумышленник.
В тушении учебного ландшафтного пожара приняли участие 15 единиц спецтехники. Был задействован личный состав пожарных подразделений, лесной охраны, добровольных дружин и силовых структур. Как было заявлено по результатам учений, к ликвидации пожаров в округе готовы.
«В этом году ситуация осложняется тёплой зимой. Воды в водоёмах сейчас – минимальное количество. Поэтому надо быть бдительными, проводить патрулирование и выявлять очаги возгорания», – сказал начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В этом году с наступлением устойчивой тёплой погоды пожароопасный сезон в лесах Московской области объявлен раньше обычного – с 20 марта. Продлится он до 15 ноября.

В администрации напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом по единому номеру «112».

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#подмосковье
#московская область
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В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия для детей и взрослых
24 марта 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В субботу, 29 марта, в Раменском парке пройдёт ряд мероприятий для любителей спорта и творчества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
День начнется с традиционного забега «5 Вёрст» (6 ). Это еженедельное спортивное мероприятие, принять участие в котором можно после единовременной регистрации на сайте 5verst.ru и принести на старт полученный QR-код, с помощью которого можно отслеживать результаты и принимать участие в других забегах проекта без дополнительной регистрации.

В 13:15 на детской велотрассе пройдут подвижные игры для детей, а в 14:00 откроется творческая мастерская «Подснежники» (6 ). Позже, в 15:00, маленьких гостей парка ждёт интерактивная программа.

В 16:00 на площадке «Лира» начнутся ретро-танцы (18 ), где посетители смогут насладиться атмосферой прошлых десятилетий.

В воскресенье, 30 марта, программа продолжится спортивными и творческими активностями. В 12:00 на детской велотрассе состоится спортивная игровая программа, а в 12:45 в творческой мастерской пройдет мастер-класс «Мастерим своими руками».

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#раменский городской округ
#подмосковье
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