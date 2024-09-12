Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти

На девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет, пишут обозреватели Reuters. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.