Дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти

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Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори, пишет РИА Новости.
«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори», — написала она на своей странице в соцсети Х.
С 1990 по 2000 год Альберто Фухимори возглавлял Перу, после чего более 15 лет провел в тюрьме за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. На свободу он вышел в 2023 году. Отмечается, что продолжительное время Фухимори боролся с раком.
В июле его дочь сообщила, что отец планирует баллотироваться на президентских выборах 2026 года и намерен продолжать свою политическую деятельность до конца жизни.
Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
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