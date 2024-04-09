Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

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Ушёл из жизни ученый из Великобритании Питер Хиггс, который предсказал существование элементарной частицы бозон и получил за это Нобелевскую премию. Ему было 94 года. Об этом стало известно из сообщения Эдинбургского университета.
«Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни», — говорится в публикации.
Уточняется, что Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон ещё в 1964 году, за 48 лет до её открытия. В 2013 году учёный получил за это Нобелевскую премию по физике.
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