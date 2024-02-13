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Скончалась героиня мема «А я думала сова», последние годы прожившая в подъезде

В Казани умерла героиня мема «А я думала сова»
13 февраля 2024, 15:24
Фото: iStock/Artem_Furman

Фото: iStock/Artem_Furman

В Казани скончалась героиня мема «А я думала сова» Суфия Хайдаровна, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 66-летняя женщина скончалась 6 февраля.

Пенсионерка стала популярной после разлетевшегося по интернету видеоролика. На нём женщина бежит в сторону камеры и спрашивает — «Что это у тебя», на что получает ответ — «Камера». После этого жительница Казани говорит — «А я думала сова».


Как сообщает SHOT, пенсионерка скончалась в больнице от рака печени. Также известно, что последние годы своей жизни она провела в подъезде, куда её выселили дочери после конфликта. Местные жители пытались ей помочь, но она отказалась.

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#казань
#пенсионерка
#смерть
#рак
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Появились подробности о состоянии Евгения Петросяна
«360»: Евгений Петросян пожаловался врачам на боли
13 февраля 2024, 16:09

Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

Состояние 78-летнего юмориста Евгения Петросяна на данный момент остается без изменений. Как сообщает издание «360», ссылаясь на собственный источник, Евгения Петросяна, накануне вечером артист обратилась за медицинской помощью из-за болей. Ему поставили обезболивающее.

Ранее Телеграм-канал Mash писал, что ночью состояние артиста больнице резко ухудшилось. Медики обнаружили у Петросяна обострение хронической гипертонии и стабилизировали состояние.

Позже стало известно, что юморист сломал плечо. Сейчас его готовят к операции.

Супруга юмориста Татьяна Бурхунова, несмотря на произошедшего, решила не отменять отпуск и не возвращаться из Китая в Россию. Она публикует фотографии в социальных сетях, не комментируя состояние мужа.

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#операции
#медики
#артист
#болезнь
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Из нелегального цеха в Подмосковье изъяли более 10 тонн икры и рыбы
13 февраля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота в Московской области более 10 тонн красной икры и краснокнижной рыбы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По предварительным данным, злоумышленники нелегально приобретали, перерабатывали и продавали красную икру и рыбу, в том числе занесённую в Красную книгу России. В ходе обысков изъято более пяти тонн рыбы и свыше пяти тонн красной икры», – уточнила Волк.
Позже правоохранители обнаружили цех, в котором в антисанитарных условиях рыбная продукция проходила обработку, фасовалась и готовилась для продажи. Товары без соблюдения требований качества и условий хранения на рынках Москвы и поставлялся в другие регионы.

Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биоресурсов.

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#полиция
#фсб
#ирина волк
#подмосковье
#московская область
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Треш-стримера Mellstroy объявили в розыск
Стримера Mellstroy объявило в розыск МВД России
13 февраля 2024, 16:01

Фото: iStock/Yingko

Скандально известного стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) объявили в розыск, соответствующая информация отражена в базе МВД России.
По информации Telegram-канал SHOT, в настоящий момент треш-стример проживает в Дубае. При этом, 10 лет назад между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами было заключено соглашение о выдаче преступников и взаимной правовой помощи. Теперь Бурима могут экстрадировать в РФ.

В России на стримера заведён судебный иск об «оскорбление деловой репутации русскоязычных», по которому с него требуют взыскать штраф в размере 10 миллионов рублей.

В Белоруссии же против Бурима возбуждено уголовное дело за «уклонение от мероприятий по призыву». На Родине ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#мвд
#белоруссия
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В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины
13 февраля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобиль Hyundai Elantra вылетел в кювет и перевернулся на крышу, авария произошла ночью 12 февраля у деревни Алексеевское городского округа Солнечногорск. На помощь водителю пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии диспетчеру единой службы экстренной помощи «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы стабилизировали машину с помощью тканевой стропы и тросов, а затем отключили аккумулятор, чтобы случайная искра не привела к возгоранию», — говорится в сообщении.
Водитель – сорокалетний мужчина — сумел выбраться из перевёрнутой машины сам. Помощь врачей ему не понадобилась.

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#солнечногорск
#дтп
#происшествие
#мособлпожспас
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В Финляндии суд приговорил россиянина Тордена к реальному сроку
13 февраля 2024, 15:35

Фото: iStock/Fredex8

В Финляндии суд признал виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского) и приговорил его к 40 дням тюремного заключения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Наталию Мальгину.
«Суд Кюмменлааксо признал Воислава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения», — цитирует агентство слова адвоката россиянина Натальи Мальгиной.

Она добавила, что сторона защиты обжалует данное решение в областном суде.

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#суд
#страны
#россия
#финляндия
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Туристка погибла в результате перестрелки наркоторговцев на курорте в Мексике
13 февраля 2024, 15:26

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Туристка из США скончалась после перестрелки наркоторговцев на курорте Тулум в Мексике. Об этом информирует Associated Press (AP).

Инцидент произошел в пятницу, 9 февраля в пляжном клубе «Миа». 44-летняя Нико Хонарбахш из Калифорнии пришла туда со своими собаками и любовалась закатом. Когда туристка пошла оплатить счет и покинуть место, прозвучали выстрелы.

Как рассказали испуганные отдыхающие, все произошло очень быстро и никто не успел среагировать. Американка попала под перекрестный огонь случайно и не выжила. К конфликту она не имела никакого отношения. Помимо нее, рядом нашли бездыханного мужчину, при нем были кокаин и таблетки.

Сотрудники полиции установили причастных к стрельбе, сейчас их ищут.

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#сша
#инцидент
#отношения
#сотрудники
#счёт
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Выпивший уксус из бутылки минералки мужчина скончался в больнице
Во Владикавказе скончался мужчина, выпивший уксус из бутылки минералки «Джермук»
13 февраля 2024, 15:12

Фото: iStock/peterscode

Во Владикавказе умер мужчина, который выпил уксус, налитый в бутылку минералки «Джермук», об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, ранее стало известно, что 65-летний мужчина выпил концентрированный уксус, который был налит в бутылку минеральной воды «Джермук».

С острым ожогом пищевода пенсионера госпитализировали в местную больницу, а уже оттуда его спецбортом перевезли в НИИ СП имени Склифосовского. Медики боролись за жизнь мужчины, однако, спасти его не смогли. Сегодня мужчина всё же скончался.

В Роспотребнадзоре заявили об изъятии всей партии воды «Джермук» с полок магазинов Владикавказа и других городов России для проверки на безопасность.

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#смерть
#ожоги
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Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве
13 февраля 2024, 15:08

Фото: iStock/Svetlanais

В Москве десятилетнего мальчика спас от пожара десятилетний кот Кузя. В одной из квартир жилого дома в столице натяжной потолок вспыхнул и рухнул на диван, когда мальчик в соседней комнате учил уроки и не заметил пожара. О надвигающейся беде ребёнка предупредило животное, пишет Shot.
По информации Телеграм-канала, вечером 12 февраля в квартире пятиэтажки в Северном Измайлово случилось короткое замыкание в потолочном освещении, после чего часть потолка упала на диван и тот загорелся.

Школьник в это время был дома один и учил уроки в детской комнате. Пламя увидел кот Кузя, который подбежал к ребёнку и стал громко мяукать. Это отвлекло мальчика и он вышел из комнаты проверить, что случилось.

Увидев пожар, школьник подхватил Кузю и покинул квартиру, после чего позвонил в экстренные службы и предупредил соседей. Пламя потушили пожарные, по факту произошедшего проводится проверка.

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В Брянской области оправдали мужчину по делу об осквернении символа воинской славы РФ

В Барнауле первоклассник угнал автомобиль, устроил массовое ДТП и сбежал
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#уроки
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В Брянской области оправдали мужчину по делу об осквернении символа воинской славы РФ
Жителя Брянской области оправдали по делу об осквернении георгиевской ленты
13 февраля 2024, 14:25

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Суд в Брянске вынес оправдательный приговор россиянину, которого обвиняли в осквернении георгиевской ленты, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Сторона обвинения настаивала, что Александр Кошечко, в ходе конфликта с другим мужчиной, сорвал с его одежды георгиевскую ленту и втоптал её в грязь, при этом вслух выражая своё негативное отношение к символу воинской слав России.

Однако, после того, как адвокаты изучили видеозапись, на которой запечатлён инцидент, то пришли к выводу, что на одежде оппонента обвиняемого не было георгиевской ленты и иных символов воинской славы.

В результате, Брянский областной суд не нашёл в действиях россиянина состава преступления, предусмотренного статьей «публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России», и вынес ему оправдательный приговор.

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#брянская область
#георгиевская лента
#суд
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