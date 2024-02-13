Скончалась героиня мема «А я думала сова», последние годы прожившая в подъезде

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В Казани скончалась героиня мема «А я думала сова» Суфия Хайдаровна, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 66-летняя женщина скончалась 6 февраля.
Пенсионерка стала популярной после разлетевшегося по интернету видеоролика. На нём женщина бежит в сторону камеры и спрашивает — «Что это у тебя», на что получает ответ — «Камера». После этого жительница Казани говорит — «А я думала сова».
Как сообщает SHOT, пенсионерка скончалась в больнице от рака печени. Также известно, что последние годы своей жизни она провела в подъезде, куда её выселили дочери после конфликта. Местные жители пытались ей помочь, но она отказалась.
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Пенсионерка стала популярной после разлетевшегося по интернету видеоролика. На нём женщина бежит в сторону камеры и спрашивает — «Что это у тебя», на что получает ответ — «Камера». После этого жительница Казани говорит — «А я думала сова».
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Евгения Парфентьева