Умер трехкратный лауреат «Оскара» и режиссер старых фильмов по Супермену Бентон

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Трёхкратный обладатель «Оскара», режиссёр и сценарист Роберт Бентон скончался в возрасте 92 лет. Информацию о его смерти 11 мая подтвердило издание The New York Times со ссылкой на менеджера покойного Марису Форзано.
Бентон умер в своём доме на Манхэттене. Причины гибели не уточняются.
За 35 лет карьеры Бентон снял 11 художественных фильмов и оставил яркий след в киноиндустрии. У американской публики он широко известен старыми фильмами по Супермену («Это птица, это самолет, это Супермен!» — 1975, «Супермен» — 1978).
Бентон семь раз был номинирован на «Оскар», выиграв награду трижды. Режиссер также был удостоен «Золотого глобуса».
В 1980 году он получил две статуэтки «Оскар» за режиссуру и адаптированный сценарий к драме «Крамер против Крамера». Ещё одну награду ему принёс оригинальный сценарий фильма «Места в сердце» в 1985 году.
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За 35 лет карьеры Бентон снял 11 художественных фильмов и оставил яркий след в киноиндустрии. У американской публики он широко известен старыми фильмами по Супермену («Это птица, это самолет, это Супермен!» — 1975, «Супермен» — 1978).
Бентон семь раз был номинирован на «Оскар», выиграв награду трижды. Режиссер также был удостоен «Золотого глобуса».
В 1980 году он получил две статуэтки «Оскар» за режиссуру и адаптированный сценарий к драме «Крамер против Крамера». Ещё одну награду ему принёс оригинальный сценарий фильма «Места в сердце» в 1985 году.
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Мария Моисеева