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Умер трехкратный лауреат «Оскара» и режиссер старых фильмов по Супермену Бентон

NYT: американский режиссер Роберт Бентон умер на 93-м году жизни
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Трёхкратный обладатель «Оскара», режиссёр и сценарист Роберт Бентон скончался в возрасте 92 лет. Информацию о его смерти 11 мая подтвердило издание The New York Times со ссылкой на менеджера покойного Марису Форзано.
Бентон умер в своём доме на Манхэттене. Причины гибели не уточняются.

За 35 лет карьеры Бентон снял 11 художественных фильмов и оставил яркий след в киноиндустрии. У американской публики он широко известен старыми фильмами по Супермену («Это птица, это самолет, это Супермен!» — 1975, «Супермен» — 1978).

Бентон семь раз был номинирован на «Оскар», выиграв награду трижды. Режиссер также был удостоен «Золотого глобуса».

В 1980 году он получил две статуэтки «Оскар» за режиссуру и адаптированный сценарий к драме «Крамер против Крамера». Ещё одну награду ему принёс оригинальный сценарий фильма «Места в сердце» в 1985 году.

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Умер «самый бедный президент в мире» Хосе Мухика

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#смерть
Умер «самый бедный президент в мире» Хосе Мухика
Экс-президент Уругвая Хосе Мухика ушел из жизни в возрасте 89 лет
14 мая 2025, 01:16

Хосе Мухика (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Al Jazeera English»)

В возрасте 89 лет скончался экс-президент Уругвая Хосе Мухика, которого международные СМИ часто называли «самым бедным главой государства» из-за его аскетичного образа жизни. О кончине сообщил действующий президент страны Яманду Орси в социальной сети X.
«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал Орси.
Мухика руководил государством с 2010 по 2015 год, заслужив мировое признание не только среди левых, но и правых политиков. Даже занимая высший пост, он продолжал жить в скромном сельском доме, жертвуя около 90% президентской зарплаты на благотворительность.

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«Мне вполне хватает этих денег, должно хватать, потому что доходы многих уругвайцев намного ниже», — объяснял он.
Его биография имеет тяжелые моменты: в молодости Мухика участвовал в леворадикальном партизанском движении, за что провел 14 лет в тюрьме, где подвергался пыткам. После освобождения Хосе посвятил себя легальной политике.

Причиной смерти экс-президента стал рак пищевода с метастазами. До своего 90-летия Мухика не дожил всего несколько дней.

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Стало известно, какую пенсию будут получать россияне со средней зарплатой
Экономист Балынин: жители РФ со средней зарплатой получат пенсию до 31 тыс. руб.
14 мая 2025, 01:06

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне, которые получают среднюю зарплату в размере 102 тыс. рублей, будут получать пенсию до 31,6 тыс. рублей. Такие данные привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он уточнил, что, по данным Минэкономразвития, в текущем году средняя зарплата россиянина составит 102 728 рублей.

«Это обеспечит формирование 4,468 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если, например, такое количество ИПК формировать в течение 25 лет, размер страховой пенсии будет равен 25 181,27 рубля. Это немного выше текущего среднего размера страховой пенсии по старости — около 25 тыс. рублей. При страховом стаже в 30 лет размер страховой пенсии составит 28 435,99 рубля», — пояснил Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

При стаже в 33 года пенсия составит 30 388,82, если стаж будет 35 лет, то пенсия составит 31 690,70 рубля.

В то же время депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, что страховая пенсия рассчитывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов.

По его словам, каждый год работы с официальной зарплатой приносит баллы, которые зависят от уровня заработка и установленной предельной базы. Так, при доходе 2 222 000 рублей в год начисляется десять баллов.

«Однако, чтобы вообще иметь право на назначение выплаты, гражданину необходимо не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 баллов. Отказ от «серых» схем оплаты труда и длительная официальная занятость — факторы, напрямую влияющие на будущие выплаты», — заключил Говырин.

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Экс-глава «Роснано» Чубайс избавился от всей недвижимости в России
Чубайс с октября 2022 года по март 2023 избавился от всей недвижимости в РФ
13 мая 2025, 23:35

Анатолий Чубайс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Об этом заявил представитель компании в арбитражном суде Москвы, передаёт РИА Новости.
«Все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени», — поделился юрист.
Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано», в том числе Анатолия Чубайса.

Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»
Суд наложил арест на деньги Чубайса по иску «Роснано»
В марте 2024 года «Роснано» подало иск к Чубайсу и семи экс-руководителям о взыскании 5,6 млрд рублей убытков по проекту Plastic Logic. Суд арестовал их активы, но частично удовлетворил последовавшее ходатайство Чубайса.

«Он (суд) оставил арест денежных средств и иного имущества в пределах суммы иска, но "за исключением 50% заработной платы или иных доходов Чубайса"», — передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мигрант-таксист пытался изнасиловать девушку в её же подъезде в Башкирии. Инцидент произошёл в Салавате. Приезжий таксист довёз девушку до дома, а когда она практически заходила в подъезд, выскочил и бросился за ней. Камера домофона записала всё произошедшее.

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Автоюрист пояснил необходимость закона о локализации машин такси с 2026 года
#суд
#пенсии
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#новости
#активы
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Автоюрист пояснил необходимость закона о локализации машин такси с 2026 года
13 мая 2025, 23:12

Фото: iStock/Apriori1

Законом о локализации такси правительство пытается поддержать отечественный автопром. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Напомним, Госдума рассматривает законопроект, который подразумевает, что с 1 октября 2025-го в такси можно будет использовать машины машины с высокой долей российской сборки.

«Правительство пытается поддержать отечественный автопром, чтобы автомобили, которые используются массово перевозчиками, в данном случае такси, были российского производства, и правительство ищет различные способы для поддержки именно российского производителя с учётом того, что у нас значительно возросли ставки по кредитам», — пояснил Воропаев в беседе с RT.

Так, по его словам, правительство решило обязать транспортные компании, владеющие такси, закупать автомобили, производящиеся в России или же с большой долей локализации.

Воропаев при этом отметил, что в этом случае российский автопром сможет стать более конкурентоспособным.

Тем временем председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков в разговоре с Общественной Службой Новостей подчеркнул, что массовая замена парка такси будет происходить за счет пассажира. Кроме того, он добавил, что многие водители с личными автомобилями уйдут в теневой сектор.

«Проблема в том, что введение в силу такого закона должно быть синхронизировано с тем, что российские заводы станут выпускать соответствующее количество автомобилей соответствующего качества, во-вторых, это должно быть синхронизировано с естественной заменой существующего парка такси – это 5-7 лет», — рассказал Янков.

Он отметил, что в Москве автомобиль-такси работает всего 3-4 года, а в сельской местности они служат до 15 лет. И все это надо учесть, заключил эксперт.

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Агент Депардье объяснил приговор суда актёру давлением общества
13 мая 2025, 19:00

Фото: iStock/andriano_cz

Приговор актеру Жерару Депардье по делу о домогательствах вынесли из-за давления современного общества. Так считает агент звезды Арно Фрилле.
Ранее стало известно, что Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съёмках фильма.

«Трудно не увидеть за этим решением нежелание противостоять давлению современного общества, в котором страх перед общественным осуждением, кажется, перевешивает стремление к чистому и беспристрастному правосудию», — сказал Фрилле в разговоре с «Известиями».

По его словам, судья «подчинился диктату СМИ», несмотря на весомые аргументы защиты. Подобное решение суда больше похоже на желание избежать разногласий. Агент также добавил, что Депардье намерен подать апелляцию.

Несмотря на такие заявления глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в интервью «Газете.Ru» отметила, что Жерар Депардье не должен приезжать в Россию и быть ее гражданином.

«Получение гражданства связано с определенными критериями. Когда Депардье становился гражданином, получил гражданство в нашей стране, не было судебного решения, которое обвиняло его в преступлениях сексуального характера. Но вот сейчас это вопрос уже другого порядка», — пояснила Останина.

Она также выразила сожаление, что в российском законодательстве нет пункта о лишении гражданства за преступления сексуального характера.

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