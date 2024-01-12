Скончался основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

Новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей, воспитанников госучреждений и детей из семей участников СВО организовали в период каникул в Крокус Сити Холле, зрителями стали более 200 ребят из подмосковного Красногорска, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.