Скончался основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

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На 79-м году жизни скончался советский и российский искусствовед, президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской биеннале современного искусства.
«После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн», — сказано в сообщении.Отмечается, что последние дни жизни Бакштейн провел в больнице, но медики не могли ему помочь.
До этого стали известно, что скончался один из главных создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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