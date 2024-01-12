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Скончался основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

12 января 2024, 14:59
Фото: istock / izzzy71

Фото: istock / izzzy71

На 79-м году жизни скончался советский и российский искусствовед, президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской биеннале современного искусства.

«После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн», — сказано в сообщении.
Отмечается, что последние дни жизни Бакштейн провел в больнице, но медики не могли ему помочь.


Иосиф Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. С 1991 года он занимал пост директора Института проблем современного искусства, а также должность ведущего научного сотрудника Института культурологии РАН. Комиссар 3-6-й Московской биеннале современного искусства.

До этого стали известно, что скончался один из главных создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
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Власти Каширы провели совещание по отработке обращений жителей
12 января 2024, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Совещание, посвящённое обращениям жителей, состоялось в администрации городского округа Кашира, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Совещание провёл глава городского округа Михаил Шувалов, в работе приняли участие первый заместитель руководителя округа Сергей Кирюхин, представители администрации и управляющих компаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть обращений жителей касается вопросов с отоплением и подачей горячей воды. Глава округа подчеркнул, что решение этих вопросов находится на контроле властей, а также что особое внимание уделяется микрорайону Кашира-2

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#кашира
#отопление
#жкх
#муниципалитеты
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В Астане демонтировали памятник Назарбаеву
12 января 2024, 16:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Астане рядом с Национальным университетом обороны убрали памятник Нурсултану Назарбаеву, первому президенту Казахстана.
Orda.kz пишет, что Минобороны Казахстана объясняют это решение тем, что университет сменил название. Он будет называется не в честь первого президента Казахстана, а «Национальный университет обороны РК».

Из-за этого решили переместить памятник с территории Национального университета обороны в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.

В данный момент памятник находится на временном хранении, чуть позже его перенесут в здание музея.

Ранее сообщалось, что ученикам русскоязычных школ Казахстана придётся сдавать экзамен по казахскому языку.

В 2024 году начнут действовать изменения в образовательную сферу Казахстана. Теперь ученики русскоязычных школ Казахстана будут в обязательном порядке сдавать экзамен на знание казахского языка, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.

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#казахстан
#новости
#политика
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Карьерный консультант Присталова заявила об интересе россиян к госорганизациям
12 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto.com/fizkes

Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова заявила, что одной из тенденций современного рынка труда является растущий интерес россиян к государственным организациям.
«Активный интерес россиян к госорганизациям начал проявляться после начала СВО. Это объясняется тем, что среди перспективных и положительных факторов многие рассматривают госсектор как стабильное и постоянное место работы, где в полной мере соблюдается ТК, а также есть вероятность наличия премий, и, что важно в наше время, возможность работать на благо общества», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Присталова.

Она выразила мнение о том, что в этом году госструктуры и компании будут увеличиваться, что приведёт к расширению штатов сотрудников и росту числа вакансий в этой сфере.

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#компании
#зарплаты
#работа
#государство
#сотрудники
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В Японии новогоднее землетрясение сдвинуло море от суши на 250 м
12 января 2024, 15:52

Фото: istockphoto/yankane

Землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года привело к значительному подъему суши.
В некоторых местах море ушло от берегов на 250 метров. Такое изменение зафиксировал французский независимый эксперт, который специализируется на анализе спутниковых данных Нахель Бельгерзе. Он изучил фотографии местности из космоса до и после землетрясения. Специалист разместил изображения на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).

Берега поднялись на полуострове Ното, располагающемся в центральной части острова Хонсю. Из-за стихийного бедствия некоторые пристани потеряли связь с водой и оказались недоступны для лодок.

Выводы Бельгерзе подтверждают специалисты Токийского университета.

Напомним, в Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.

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#япония
#землетрясение
#новости
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Более 200 юных жителей Красногорска побывали на ёлке в Крокус Сити
12 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей, воспитанников госучреждений и детей из семей участников СВО организовали в период каникул в Крокус Сити Холле, зрителями стали более 200 ребят из подмосковного Красногорска, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Праздник включал в себя яркое новогоднее представление, анимационную программу и сладкий подарок для каждого юного гостя», — отмечается в сообщении.

Ёлки в Крокус Сити были организованы продюсерским центром «Седьмая Радуга!»» вместе с федеральным детским телеканалом «Карусель». Представления давали каждый день с 22 декабря по 7 января, за исключением 1 января.

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#ёлки
#дети
#красногорск
#праздники
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В Подмосковье учителя и преподаватели СПО могут воспользоваться «Бюджетной ипотекой»
12 января 2024, 15:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

«Бюджетная ипотека» теперь доступна подмосковным учителям и преподавателям СПО. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В Подмосковье стартовал прием заявок по программе «Бюджетная ипотека» для учителей и преподавателей среднего профессионального образования.

«Программа работает следующим образом: государство помогает оплатить 15% от стоимости жилья, а ипотечная ставка снижается на 2%. С этого года данная мера поддержки распространяется и на медиков, и на работников сферы образования», — поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что для участия в новой программе педагогам необходимо заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет.

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#подмосковье
#ипотека
#семьи
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#работники
#губернатор
#жильё
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В Подмосковье родились Велеслава, Елизар и Лукьян
В ЗАГС Подмосковья назвали самые редкие и самые популярные имена новорождённых
12 января 2024, 15:24

Фото: Фотобанк Московской области/Александр Манзюк

О самых редких и самых популярных именах, которые давали новорождённым в декабре минувшего года в Московской области, рассказали в Главном управлении ЗАГС региона.
«В топ-5 самых популярных имён для девочек вошли Анна, София, Варвара, Виктория и Василиса. Среди мальчиков на свет появилось больше всего Александров, Матвеев, Артёмов, Михаилов и Максимов», — говорится в сообщении.

При этом некоторые родители проявили фантазию и зарегистрировали своего младенцев под редкими именами. Например, Велеслава, Алексия и Святослава. А среди мальчиков — Лукьян, Елизар, Оскар и Ярополк.

Отмечается, что в список редких имён вошли и некоторые вполне привычные, такие как Аркадий и Роза.

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Подмосковный ЗАГС назвал красивые даты для заключения брака

В Госдуме предлагают обязать родителей называть детей, учитывая их пол
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Подмосковный ЗАГС назвал красивые даты для заключения брака
12 января 2024, 15:21

Фото: Istockphoto / Елена Новикова

Главное управление ЗАГС Московской области назвало красивые даты наступившего года для заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В I квартале года самыми интересными датами станут 20.02.2024, 22.02.2024, 24.02.2024, 04.03.2024, 08.03.2024, 20.03.2024, 22.03.2024, 23.03.2024 и 30.03.2024», – рассказали в управлении.
Там также напомнили, что зарегистрировать брак по понедельникам можно только во Дворцах бракосочетания.

Подать заявление на заключение брака можно в письменной форме лично сотруднику органа ЗАГС или через Единый портал государственных и муниципальных услуг минимум за месяц и максимум за год до планируемого дня свадьбы.

Всю информацию о работе органов ЗАГС можно найти на сайте или уточнить по телефону: 7 (498) 602-00-87.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье 85% сельхозтехники готово для весенне-полевых работ
12 января 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область на 85% готова для весенне-полевым работам. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Московской области началась активная подготовка к весенне-полевым работам 2024 года.

«Наши хозяйства используют передовые технологии и приобретают высокопроизводительную, энергонасыщенную технику. Она позволяет значительно улучшить плодородие почвы, повысить урожайность культур, производительность труда и при этом снизить расход топлива и семян и повысить экономическую эффективность производства.<…> Ежегодно в региональном бюджете предусматриваются средства на выплату субсидий для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на приобретение техники, оборудования для производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что сейчас проводятся дефектовка и определение потребности в запасных частях и материальных ресурсах, а также разрабатываются рабочие планы и формируются штабы для оперативного принятия мер по решению возникающих проблем.

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