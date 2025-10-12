Скончался разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков
На 94-м году жизни скончался выдающийся учёный, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА, входит в структуру госкорпорации «Росатом»), Герой Труда России Юрий Николаевич Бармаков.
О кончине учёного сообщили в пресс-службе института, передаёт РИА Новости.
«Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понёс невосполнимую утрату – на 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института, Герой Труда России, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР Юрий Николаевич Бармаков», – говорится в официальном сообщении.Юрий Бармаков посвятил десятилетия жизни созданию и совершенствованию отечественного ядерного оружия. Он внёс значительный вклад в обеспечение национальной безопасности страны и развитие стратегических технологий. За свою карьеру он был удостоен высших государственных наград и званий, включая звание Героя Труда РФ и звание Заслуженного деятеля науки РФ.