Покойся с миром, рок-легенда: ушёл из жизни Джон Лодж из The Moody Blues

11 октября 2025, 21:50

Умер басист и вокалист легендарной рок-группы The Moody Blues Джон Лодж

Фото: Istock / coldsnowstorm

На 83-м году жизни скончался Джон Лодж — басист и вокалист легендарной британской рок-группы The Moody Blues. Об этом сообщает Metro.