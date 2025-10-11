Покойся с миром, рок-легенда: ушёл из жизни Джон Лодж из The Moody Blues
На 83-м году жизни скончался Джон Лодж — басист и вокалист легендарной британской рок-группы The Moody Blues. Об этом сообщает Metro.
В семье артиста подчеркнули, что смерть наступила внезапно. Лодж был человеком с «огромным сердцем», для которого главными ценностями в жизни оставались любовь к жене Кирстен, семье и музыка.
Джон присоединился к The Moody Blues в 1966 году, через два года после основания группы в Бирмингеме. Он стал автором множества хитов и участвовал в записи культовых альбомов, таких как Days of Future Passed и A Question of Balance.
The Moody Blues считаются пионерами прогрессивного рока, а их влияние ощущается в творчестве многих поколений музыкантов. В 2018 году коллектив был включён в Зал славы рок-н-ролла.
