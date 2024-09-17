Скончался режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

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В Одессе 15 сентября на 86-м году ушел из жизни советский и украинский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака, который вместе со Станиславом Говорухиным сериал «Место встречи изменить нельзя».
По данным национального Союза кинематографистов, Бурлака умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Прощание с режиссером состоится на Одесской киностудии 17 сентября.
Леонид Антонович Бурлака родился в 1938 году. Он окончил операторский факультет ВГИКа. В 1963 году он стал штатным кинооператором Одесской киностудии. Он снял такие ленты как «Мальчишки ехали на фронт», «Двое в песках», «Взять живым» и многие другие.
12т сентября стало известно, что в Москве умер известный журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. Сванидзе был одним из основателей российского телевидения и известным телеведущим общественно-политических программ. Некоторое время он занимал должность председателя ВГТРК.
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Прощание с режиссером состоится на Одесской киностудии 17 сентября.
Леонид Антонович Бурлака родился в 1938 году. Он окончил операторский факультет ВГИКа. В 1963 году он стал штатным кинооператором Одесской киностудии. Он снял такие ленты как «Мальчишки ехали на фронт», «Двое в песках», «Взять живым» и многие другие.
12т сентября стало известно, что в Москве умер известный журналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет. Сванидзе был одним из основателей российского телевидения и известным телеведущим общественно-политических программ. Некоторое время он занимал должность председателя ВГТРК.
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Элина Позднякова