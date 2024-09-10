Волгоградский чиновник умер через день после похорон погибшего на СВО брата

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Глава Алексиковского сельского поселения Волгоградской области Михаил Зенин скоропостижно скончался в своей машине. Это произошло на следующий день после похорон брата, который погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщает сетевое издание V1.RU, утром он ехал домой в служебной машине. Водитель по какой-то надобности остановился и ненадолго вышел из автомобиля. Когда он вернулся, 55-летний чиновник уже не подавал признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь, подъехавшие медики пытались реанимировать Зенина, но безуспешно. Предварительно, причиной смерти является сердечная недостаточность.
Жители хутора Алексиковский и сельского поселения, которым руководил Зенин, хорошо отзываются о нём. Он заботился о своих согражданах, входил в их нужды и проблемы. Сельчане уверены, что подкосила чиновника гибель брата, с которыми они были очень дружны. У чиновника остались жена и трое детей.
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