Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность

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Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев сообщил, что скончался новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Боровлев отметил, что 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали Алексея Кыссу главой, но он не смог вступить в должность.
Помимо этого, глава района выразил соболезнования близким и родным Кыссы. Согласно информации от его коллег, причиной смерти стал инфаркт.
Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
До этого дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, глава района выразил соболезнования близким и родным Кыссы. Согласно информации от его коллег, причиной смерти стал инфаркт.
Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.
До этого дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова