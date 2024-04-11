Скончался скандально известный американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон

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Скончался американский актер и известный игрок в американский футбол Орентал Джеймс (О. Джей) Симпсон. Ему было 76 лет. Об этом сообщила семья мужчины.
«Десятого апреля наш отец
Орентал Джеймс Симпсон скончался после борьбы с раком. Он был в окружении своих детей и внуков. В этот переходный период члены его семьи просят вас об уважении их права на частную жизнь и проявлении милосердия», — написали родственники на странице актера в соцсети X.
В феврале стало известно, что у Симпсона обнаружили рак простаты. Последние месяцы он провёл в хосписе, однако сам актёр эту информацию опровергал. И даже сообщал, что ему удалось выйти в ремиссию.
О. Джей Симпсон начал сниматься в кино, когда ещё играл в футбол. После завершения спортивной карьеры он получил роли в нескольких фильмах, в том числе в трех частях ленты «Голый пистолет».
Однако скандальную известность актёр приобрел в 1994 году. Тогда его обвинили в убийстве жены и её любовника, но суд спортсмена оправдал, и Симпсон смог избежать смертной казни. При этом его обязали выплатить родственникам бывшей жены 33,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба.
13 лет спустя, в 2007 году, Симпсон, угрожая пистолетом, отобрал у коллекционера свои кубки, за что был приговорён к 15 годам лишения свободы. Освободился он в 2017 году по УДО.
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