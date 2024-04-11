Радио1
Главная / Новости / Общество/ Скончался скандально известный американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон

Скончался скандально известный американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон

11 апреля 2024, 20:30
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

Скончался американский актер и известный игрок в американский футбол Орентал Джеймс (О. Джей) Симпсон. Ему было 76 лет. Об этом сообщила семья мужчины.
«Десятого апреля наш отец


Орентал Джеймс Симпсон скончался после борьбы с раком. Он был в окружении своих детей и внуков. В этот переходный период члены его семьи просят вас об уважении их права на частную жизнь и проявлении милосердия», — написали родственники на странице актера в соцсети X.

В феврале стало известно, что у Симпсона обнаружили рак простаты. Последние месяцы он провёл в хосписе, однако сам актёр эту информацию опровергал. И даже сообщал, что ему удалось выйти в ремиссию.

О. Джей Симпсон начал сниматься в кино, когда ещё играл в футбол. После завершения спортивной карьеры он получил роли в нескольких фильмах, в том числе в трех частях ленты «Голый пистолет».

Однако скандальную известность актёр приобрел в 1994 году. Тогда его обвинили в убийстве жены и её любовника, но суд спортсмена оправдал, и Симпсон смог избежать смертной казни. При этом его обязали выплатить родственникам бывшей жены 33,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба.

13 лет спустя, в 2007 году, Симпсон, угрожая пистолетом, отобрал у коллекционера свои кубки, за что был приговорён к 15 годам лишения свободы. Освободился он в 2017 году по УДО.

Читайте также:

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

На 58-м году жизни скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков

В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке
#суд
#приговор
#кино
#права
#футбол
#соцсети
#жизнь
#пистолет
#семьи
#компенсации
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Роскосмос» признал удачным первый пуск «Ангары» с космодрома Восточный
11 апреля 2024, 20:27

Фото: Роскосмос

Испытательная полезная нагрузка была успешно доставлена на орбиту разгонным блоком «Орион», завершив основную задачу первого запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не было запланировано. Впоследствии разгонный блок "Орион" с нагрузкой будет перемещен на орбиту хранения, чтобы не нарушать работу действующих космических аппаратов, функционирующих на геостационарной орбите», — говорится в заявлении.
Пуски ракеты «Ангара-А5» с Восточного 9 и 10 апреля были отменены из-за технических проблем, таких как сбой системы наддува бака окислителя центрального блока и сбой системы контроля запуска двигателя. Запуск состоялся лишь со третьей попытки 11 апреля. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал отмену запусков по техническим причинам «обычным явлением».

Читайте также:

Ракета «Ангара А5» стартовала с космодрома Восточный

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отменён

Первый пуск ракеты «Ангара» состоится 9 апреля
#сбой
#ракета
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как выглядеть для успешного прохождения собеседования
HR-эксперт Валинуров рекомендовал классический стиль одежды на собеседовании
11 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/fizkes

HR-эксперт Ильгиз Валинуров рекомендовал выбрать классический стиль одежды для собеседований по приёму на работу.
Специалист рекомендовал мужчинам деловой костюм.

«Для женщин — лучше предпочесть брюкам юбку до колена или чуть ниже. И не забудьте надеть колготки или чулки естественного цвета, несмотря ни на какие погодные условия! Туфли на каблуке средней высоты. Макияж —лёгкий, дневной. Причёска — деловая, повседневная. Маникюр обязателен, но он должен соответствовать стилю одежды», — добавил в беседе с NEWS.ru Валинуров.

Ранее сообщалось, что Подмосковье по показателям безработицы занимает второе место в России, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Как отметили в пресс-службе ведомства, в преддверии Всероссийской ярмарки трудоустройства она выступила на пресс-конференции «Трудоустройство в Подмосковье. Новые вызовы!».

Читайте также:

Для подмосковных бизнесменов проведут вебинар по найму подростков

В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий

Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год
#трудоустройство
#рекомендации
#собеседование
#одежда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа основная причина веры людей в астрологию
Психолог Хорс: Люди хотят снять с себя ответственность
11 апреля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что причина веры людей в теории заговоров, астрологию и прочее кроется в желании убежать от ответственности за себя и свои поступки.
«Астрология, нумерология, тарология, и другие «логии» науками не являются, это, по сути, религиозный культ. Если человек всерьёз этим руководствуется, значит, ему очень хочется снять с себя ответственность за свою жизнь, чтобы потом можно было всё списать на то, что звёзды так сошлись», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

По мнению специалиста, в конспирологию же склонны верить крайне категоричные личности, в которых превосходит так называемая «подростковая личность», желающая отстоять свою точку зрения и самоутвердится.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что советы улучшить эмоциональное состояние с помощью природы, спорта и т.д. являются бессмысленными и глупыми.

Читайте также:

«Тупые» советы: Психолог Хорс о пользе отдыха на природе при депрессии

Подмосковный психолог Волкова назвала главное в воспитании детей-амбидекстров

Психолог Дугенцова назвала эффективный метод справится со страхом выступлений
#психолог
#жизнь
#советы
#астрология
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге обустроят сады-трансформеры к лету
11 апреля 2024, 19:43

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В этом году в Санкт-Петербурге установят сады-трансформеры к началу июня.
Отмечается, что такие сады появятся в трёх районах города: Адмиралтейском, Кронштадтском и Московском.

«Мы благоустраиваем сады-трансформы в самых красивых местах нашего города и не имеем права сделать плохо. Поэтому масштабировать эту работу, увеличивая количество садов-трансформеров в разных районах города, пока не планируем», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель Комитета по благоустройству города Василий Пониделко.

До этого россиянам рассказали, как лучше собирать дождевую и талую воду для сада, огорода и дачи. Так, председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рекомендовал специальные бочки устанавливать с северной стороны для препятствия размножения бактерий.

«Второй способ — установка системы сбора и фильтрации осадков. Сначала вода проходит через фильтр для сбора крупного мусора, затем через более тщательную фильтрацию и очистку и подаётся в дом через насос. Очищенную воду можно использовать для уборки дома, работы туалета, стиральной машины, а с допфильтром — и в качестве питьевой», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Чаплин.

Ранее агроном, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей.

Читайте также:

Россиянам объяснили важность обработки теплицы перед дачным сезоном

Паразитолог Бартули предупредил об опасности дачного сезона

Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары
#садовод
#дачи
#благоустройство
#санкт-петербург
#лето
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Вьетнаме предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
11 апреля 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд во Вьетнаме вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан. Она обвинялась в хищении по меньшей мере 12,5 миллиарда долларов и самом крупном мошенничестве за всю историю страны.
Как пишет информационное агентство Reuters, суд над ней начался 5 марта и завершился значительно быстрее, чем ожидалось. Обозреватели отмечают, что этот судебный процесс стал одним из драматических результатов национальной кампании против коррупции, которую лидер правящей Коммунистической партии Нгуен Фу Чонг на протяжении многих лет обещал искоренить.

Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в уголовном деле фигурируют 85 человек. 84 из них получили тюремные сроки от трёх лет до пожизненного заключения. Член семьи обвиняемой рассказал, что она намерена подать апелляцию, чтобы обжаловать смертный приговор.

Читайте также:

Худяков объяснил необходимость возвращения смертной казни в РФ

В Пакистане студента приговорили к казни за сообщения в WhatsApp

В Японии поджигателя студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни
#суд
#приговор
#семьи
#человек
#лидер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучен основной фактор для прекращения подъёма воды в Оренбурге
Синоптик Ильин: Нужно, чтобы всё просохло
11 апреля 2024, 19:28

Фото: РИА Новости

Климатолог, синоптика прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что для того, чтобы в Оренбургской области прекратился подъём рек, необходима жаркая ветряная погода, которая способствует тому, чтобы местность просохла.
«Нужно, чтобы все просохло, а для этого понадобится несколько месяцев. Более того, нужна жаркая и ветреная погода. К тому же оценить весь ущерб от наводнения можно только после того, когда вода полностью уйдёт», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

Он добавил, что сложившаяся ситуация с паводками в регионе связана с прошедшей суровой зимой.

А профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов перечислил регионы России, где возможны природные катаклизмы, в частности в виде землетрясений.

«Камчатка, Курилы, Крым, Кавказ, Байкал и Саяны. Есть каталог землетрясений, где указано, что ежесуточно проходят и десятки землетрясений. Но землю не накроет волна землетрясений», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Плечов.

Ранее сообщалось, что деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. По данным властей, река Томь вышла из берегов.

Читайте также:

Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра

Жители Кургана получили предупреждение о приближении большой воды

Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю
#реки
#погода
#регионы
#россия
#природа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Женщин – к психологу или священнику»: Милонов о мерах в борьбе с разводами
Милонов предложил вести женщин к психологу для уменьшения разводов
11 апреля 2024, 19:11

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил для снижения количества разводов обязать мужчин платить большие суммы алиментов, а женщин — посещать психолога или священника.
«К психологу надо отвести, к священнику, поговорить, побеседовать, понять, в чем причина. Естественно, обратной стороной должна быть более жесткая позиция по поводу алиментов, чтобы не было таких у нас мужиков, которые детей родили, а деньги на них не выплачивают», — пояснил в беседе с Telegram-каналом «В Стране» Милонов.

Кроме того, он заявил о том, что родителям (тёщам и свекровям, в частности) надо запретить лезть в личные дела семейной пары.

До этого исследование ВНИИ труда при Минтруде показало, что доля неполных семей в России за десять лет выросла почти в два раза.

Ранее Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкама в нашей стране.

Читайте также:

Милонов предложил уголовно наказывать за рекламу вебкама в России

Милонов предложил возродить тимуровское движение в России

Милонов о Кологривом: «Может составить компанию Михаилу Ефремову»
#виталий милонов
#семья
#развод
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Кикина поздравит пассажиров подмосковных автобусов с Днём космонавтики
11 апреля 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

12 апреля жителей и гостей Подмосковья в автобусах Мострансавто поздравит с Днём космонавтики космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Поздравления будут транслировать через аудиоинформаторы в салонах, на автовокзалах и автостанциях в течение всей пятницы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.
«Кикина пожелает пассажирам приятной поездки, напомнит, что в этом году отмечается 63-я годовщина полёта в космос Юрия Гагарина, передаст привет от космического отряда России и попросит не забывать вещи в салоне», - уточнили в пресс-службе.
Анна Кикина отправилась в первый космический полет 5 октября 2022 года с двумя астронавтами НАСА и японским астронавтом. Пилотируемый корабль Crew Dragon стартовал из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Россиянка провела на МКС 157 дней в качестве специалиста миссии Crew-5 и бортинженера МКС-68.

Кикиной присвоено звание Героя России. Она также награждена медалью Ю.А. Гагарина.

Читайте также:

Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусе

Дмитровские полицейские задержали 53-летнего пассажира, устроившего драку в автобусе

Добраться до аэропорта Домодедово в условиях отмены аэроэкспрессов можно на экспресс-автобусе
#подмосковье
#московская область
#автобус
#поздравление
#день космонавтики
#космос
#мострансавто
#пассажиры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали самый удачный период для аренды квартиры в Москве
«Яндекс Аренда»: Снимать жильё в Москве лучше с конца весны
11 апреля 2024, 18:32

Фото: iStock/Serjio74

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» рекомендовали договариваться о съёме жилья в Москве в конце весны, поскольку в этот период могут быть самые выгодные условия.
«Ближе к майским праздникам и до июля можно ожидать традиционное снижение спроса, благодаря чему рост стоимости аренды жилья замедлится. Возможно, собственники будут готовы пойти на снижение ставок, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков», — пояснили в беседе с Газета.ру специалисты.

Ранее директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост. При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.

Читайте также:

Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной

Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё

Риелтор Бендриков объяснил резкое подорожание малогабаритного жилья
#риелтор
#цены
#специалисты
#аренда
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф