24 марта 2026, 00:06

Юрий Швыткин (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, его слова приводятся на официальном сайте Госдумы.





Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске, в дальнейшем служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он выполнял различные специальные задачи в Баку (Азербайджан), Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва) и Ленинакане (Армения).





В 97 лет умер глава УПЦ Киевского патриархата Филарет

«Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели — жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО», — отметил Володин.