Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, его слова приводятся на официальном сайте Госдумы.
Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске, в дальнейшем служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Он выполнял различные специальные задачи в Баку (Азербайджан), Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва) и Ленинакане (Армения).
Швыткин был боевым офицером, кавалером трёх орденов Мужества и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, он активно занимался поддержкой участников специальной военной операции и их семей.
Володин назвал уход Швыткина невосполнимой утратой и выразил соболезнования родным и близким. По его словам, в памяти знакомых он останется скромным, отзывчивым и надёжным товарищем.
«Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели — жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО», — отметил Володин.