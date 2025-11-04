Скончался старейший житель Германии

04 ноября 2025, 18:09

Старейший житель Германии Карл Хайдле скончался в возрасте 110 лет

Фото: iStock/NetPix

В Германии скончался старейший житель страны. Об этом сообщает агентство ТАСС.





Сведения о смерти Карла Хайдле, которая наступила в ночь на 1 ноября, передали в федеральной земле Баден-Вюртемберг.



Известно, что мужчина ушел из жизни в возрасте 110 лет и вплоть до преклонного возраста не жаловался на здоровье. Он был слесарем по профессии, ездил за рулем машины даже в 99 лет и каждый день ухаживал за виноградниками. О долгожителе отзываются как о внимательном и добром человеке.

«За свою долгую жизнь он многое видел и многое перенес <…>. Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения», — добавил бургомистр общины Бенедикт Паулович.