Скончался участник группы The Rolling Stones Флако Хименес
На 87-м году жизни скончался знаменитый американский музыкант и певец, сотрудничавший с легендарными The Rolling Stones, Леонардо «Флако» Хименес. Об этом сообщает National World.
Флако Хименес умер в кругу родных спустя несколько месяцев после продолжительной госпитализации. Причиной смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья.
Хименес родился в 1937 году в Сан-Антонио, штат Техас, в семье известного музыканта Сантьяго Хименеса-старшего и с юности продолжил музыкальные традиции. За свою долгую карьеру он стал шестикратным обладателем премии «Грэмми» и был одним из самых влиятельных исполнителей техано-музыки. Хименес сотрудничал с множеством артистов, включая The Rolling Stones, Дуга Сэма, Рая Кудера и других.
Помимо сольной карьеры, он был востребованным сессионным музыкантом и оставил значительный след в американской и мексиканской музыкальной культуре. Его вклад в развитие народной музыки юга США не раз отмечался музыкальными критиками и коллегами по сцене.
Сообщается, что прощание с музыкантом пройдет в его родном городе в закрытом формате. В память о Флако Хименесе в ближайшие дни пройдут тематические концерты и радиопрограммы, посвящённые его творчеству.
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