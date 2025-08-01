Итальянский спортсмен скончался в 35 лет во время забега
Итальянский бегун Маттиа Селла скончался на 36-м году жизни на глазах у семьи после того, как пересек финишную черту забега CorrinConca di Thiene.
Об этом пишет портал Corrieredelveneto. Уточняется, что мужчины не стало в конце 11-го этапа, состоявшего из восьмикилометрового забега. Финишировав, он облокотился на ограждение и упал на землю. Медики сначала подумали, что у Селлы упал сахар в крови, либо слабость, но он перестал дышать и реагировать на раздражители.
Маттиа Селлу пытались реанимировать несколько минут до приезда скорой помощи. Врачи предпринимали попытки 40 минут, но безрезультатно.
Перед этим стало известно, что мать выпивала с детьми в Бурятии и убила их друга в пьяной ссоре.
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