Итальянский спортсмен скончался в 35 лет во время забега

01 августа 2025, 18:26

Итальянский спортсмен Маттиа Селла умер на глазах у семьи на финише

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Итальянский бегун Маттиа Селла скончался на 36-м году жизни на глазах у семьи после того, как пересек финишную черту забега CorrinConca di Thiene.