Скончался член Союза кинематографистов Юрий Мастюгин
Член Союза кинематографистов Юрий Мастюгин умер в возрасте 87 лет
Член Союза кинематографистов России, советский и российский режиссёр кино и дубляжа Юрий Мастюгин скончался на 88-м году жизни, сообщили в телеграм-канале организации.
Мастюгин снял такие фильмы, как «Медвежонок», «Легенда о белом драконе», «Мистер Индия», «Приговор».
Режиссёр родился в Москве 9 мая 1938 года, в 1960 году окончил художественный факультет Московского театрально-технического училища, а через семь лет — актёрский факультет Театрального училища имени Щепкина. В 1970 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР.
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