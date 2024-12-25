Скоростные поезда «Иван Паристый» за пять лет перевезли 7 млн пассажиров

Фото: пресс-служба Московской железной дороги
25 декабря отмечается пять лет со старта курсирования скоростных двухэтажных поездов «Иван Паристый» Москва – Брянск. С декабря 2019 года эти поезда перевели около 7 млн человек, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.
Как уточнили в ведомстве, за 11 месяцев этого года число перевезённых пассажиров превысило 1,3 млн. человек.
Двухэтажные вагоны оборудованы системой контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системой поддержания микроклимата, библиотекой юного путешественника.
Кроме того, в поездах доступен мультимедийный портал «Попутчик». С его помощью пассажиры могут заказать еду, сувенирную и кондитерскую продукцию.
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«Поезда «Иван Паристый», сформированные из 11 двухэтажных вагонов, курсируют между Москвой и Брянском ежедневно. Время в пути составляет около четырёх часов. В каждом поезде есть вагоны для маломобильных пассажиров, повышенной комфортности, с детской игровой комнатой, а также вагон СВ и вагон-бистро», – отметили в министерстве.
Двухэтажные вагоны оборудованы системой контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системой поддержания микроклимата, библиотекой юного путешественника.
Кроме того, в поездах доступен мультимедийный портал «Попутчик». С его помощью пассажиры могут заказать еду, сувенирную и кондитерскую продукцию.
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Лора Луганская